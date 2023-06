Calciomercato, il campione del mondo cambia maglia: c’è la Juventus

La Juventus metterà a segno una serie di colpi in rapida successione per consegnare una rosa di valore a Massimiliano Allegri: acquisto immediato

Dopo lo sbarco a Torino di Weah e il rinnovo contrattuale di Rabiot, qualcosa di concreto si sta muovendo in ottica Juventus. Tutto sarà nelle mani di Massimiliano Allegri che dovrebbe continuare la sua avventura alla guida dei bianconeri dicendo addio alle super offerte degli arabi.

La Juventus è pronta ad ufficializzare i prossimi colpi da urlo. Il club bianconero è sempre molto attento alle dinamiche di calciomercato tra acquisti di spessore e cessioni eccellenti. In attesa dell’arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli, che si libererà nelle prossime ore dal Napoli, la società torinese è davvero ad un passo ad elementi di spessore. Difficilmente la Juventus tornerà protagonista in Europa a causa della possibile estromissione anche dalla Conference League a causa della manovra stipendi. La Uefa ci andrà giù pesante, ma l’obiettivo dei bianconeri è quello di ripartire compiendo un passo alla volta senza sfasciarsi la testa.

Calciomercato, rinforzo in difesa: decisivo l’assalto vincente

Giorni decisivi per la Juventus che vuole chiudere i primi colpi nel giro di poche settimane partendo al gran completo per il ritiro estivo. Novità importanti in casa bianconera con la volontà di allestire una rosa competitiva dopo stagioni completamente da dimenticare.

Nelle ultime ore è sbucato fuori il nome del possibile nuovo acquisto della Juventus. Si tratterebbe di un ritorno, molto gradito al momento: il difensore argentino Cristian Romero, attualmente in forza al Tottenham con il contratto fino al 2026. Come svelato dall’emittente sudamericana TyC Sports, il club bianconero sarebbe proiettata a formulare un’offerta importante per rinforzare così la retroguardia di Allegri.

Romero era stato acquistato dalla Juventus nel 2019 per 31,5 milioni di euro per poi essere ceduto all’Atalanta a 17. Infine, il trasferimento al Tottenham avvenuto un anno fa sulla base di 50 milioni di euro. La Juventus ha l’urgenza di mettere a segno colpi importanti anche nel reparto difensivo visto che nelle ultime ore si è parlato anche di una cessione importante del brasiliano Bremer, arrivato in bianconero soltanto nella scorsa estate.

Idee suggestive in vista della prossima stagione per arrivare così a competere nuovamente per la vittoria dello Scudetto, che manca ormai da troppi anni dopo i trionfi di Inter, Milan e Napoli. La Juventus intende tornare a fare sul serio.