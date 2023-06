Cristina Buccino infiamma Ibiza: posa da diva a bordo piscina

La sexy showgirl torna a splendere sui social network con una serie di scatti davvero bollenti: il bagno in piscina è da urlo

Ha ormai da anni conquistato tutti, con simpatica, umiltà e soprattutto una bellezza fuori dal comune. Cristina Buccino oggi più che mai sulla cresta dell’onda, sulla bocca di tutti e ormai in cima ai desideri di milioni di fan che la seguono con enorme passione.



La sua bellezza angelica unita ad un corpo fatto di forme esplosive e difficili da trovare altrove, la Buccino nasce a Castrovillari, il 16 giugno 1985 in provincia di Cosenza. I suoi inizi nel mondo dello spettacolo avvengono come modella, ruolo nel quale tutt’oggi ha enorme successo. Ha posato per diversi brand tra i più importanti in circolazione: ed il motivo è riconducibile, chiaramente, alla bellezza m0zzafiato della showgirl calabrese.

Negli anni è diventata una delle influencer più gettonate e seguite, tra i personaggi del mondo dello spettacolo che viene elogiato con grande convinzione anche dal suo vasto pubblico femminile. È anche un’affermata conduttrice nella televisione italiana. Dalle sue apparizioni in ‘Ciao Darwin’ a ‘Mistero’ fino a ‘L’Eredità’ e ‘Tiki Taka’, storico programma calcistico nel quale ha affiancato la collega Melissa Satta.

La sua fan base è solida e molto varia, affezionatissima ad ogni passo che la bella Cristina muove tanto in ambito lavorativo che nella vita privata. I suoi scatti sui social, in particolar modo su Instagram dove conta ben 3 milioni di followers. La Buccino ha due bellissime sorelle: Maria Teresa e Donatella.

Foto scottante: piscina bollente con Cristina Buccino

Cristina è sempre attiva sui suoi profili social e, ultimamente, complice anche l’arrivo dell’estate ha iniziato a sfoggiare istantanee davvero bollenti. Il suo ultimo scatto, direttamente da Ibiza, ha lasciato i fan senza parole. Costume a pezzo unico, occhiali da sole ed una posa davvero scottante a bordo piscina.

A Ibiza in vacanza, Cristina Buccino è più bella e provocante che mai. E i suoi fan non possono fare altro che ringraziare per tanta sensualità ‘offerta’ in foto davvero da urlo. Il costume, davvero aderente, mostra delle forme esplosive. Il lato A della Buccino è devastante e la sua fotogenicità è davvero notevole.

Il corpo della bella modella calabrese è praticamente perfetto, statuario e non ha fatto altro che riscuotere elogi e complimenti nelle ultime ore. “Summer time“, scrive in didascalia la Buccino: ed i suoi ammiratori non possono che constatare come la temperatura con la sexy Cristina sia già diventata più alta che mai.