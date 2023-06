Esonero Allegri, cambia di nuovo tutto in casa Juve: la situazione

E’ ancora la posizione di Allegri a tenere banco in casa Juventus con il futuro del tecnico in bilico: arriva un nuovo ribaltone, ecco cosa sta succedendo

Chi allenerà la Juventus nella stagione 2023/2024? La domanda non va in archivio, nonostante il ritiro prestagionale sia ormai alle porte e dalla società abbiano più volte ribadito che toccherà ad Allegri guidare i bianconeri l’anno che verrà.

Una conferma che non frena le indiscrezioni che si susseguono a ritmo vertiginoso. Una situazione dovuta in gran parte alla ricca offerta piovuta addosso ad Allegri dall’Arabia Saudita. Triennale da 25 milioni di euro a stagione per allenare l’Al Hilal, c’è chi parla addirittura di un ingaggio da trenta milioni con bonus alla firma di venti. Cifre che farebbero venire i dubbi anche al più convinto degli allenatori.

Ecco perché Allegri e la Juventus non hanno ancora la certezza di proseguire il cammino insieme, con l’allenatore che riflette sulla valanga di milioni che gli pioverebbero addosso dicendo sì all’Arabia Saudita. In tutto questo c’è anche da considerare la posizione del popolo bianconero che, da tempo ormai, chiede un cambio in panchina. Per tutta la scorsa stagione, l’Allegri-out ha spopolato sui social e anche a campionato finito sono in tanti a chiedere l’esonero dell’allenatore di Livorno.

Proprio a tale proposito si registra una nuova presa di posizione importante che potrebbe rappresentare un nuovo cambio di programma per la Juventus.

Juventus, esonero Allegri: “Non conviene”

A parlare della situazione tra Allegri e la Juventus è Jacopi Volpi, giornalista Rai, in un’intervista a ‘Juvenews.eu’. Una chiacchierata nella quale il giornalista ha detto il suo punto di vista sulla conferma dell’allenatore alla guida dei bianconeri.

Una conferma che non sarebbe dovuta (almeno non esclusivamente) ad aspetti tecnici: “Considero Allegri un grande tecnico – le parole di Volpi – ma nel caso peggiore, lui e la Juventus sarebbero rimasti legati da un contratto biennale da 7 milioni a stagione. Non so – la sua conclusione – quanto sarebbe convenuto alla società esonerarlo“.

Insomma, una conferma dovuta anche ad aspetti economici, come peraltro facilmente intuibile, considerato anche il momento non particolarmente felice che sta attraversando la società bianconera. Senza Champions, il club deve dare un occhio di riguardo al bilancio e un esonero così gravoso non sarebbe stata certo la scelta giusta. Cosa diversa se Allegri dicesse addio, scegliendo i soldi dell’Arabia Saudita. E questo forse quello che sperano accada i tifosi della Juventus.