Europei U21, biscotto anti-Italia: cosa dicono le quote

L’Italia Under 21 si gioca il passaggio del turno agli europei di categoria: possibile biscotto tra Francia e Svizzera per eliminare gli azzurrini, cosa dicono le quote

La vittoria contro la Svizzera ha ridato speranze di qualificazione all’Italia Under 21. Gli azzurrini di Nicolato sono ora attesi dall’ultima partita del girone, contro la Norvegia, fanalino di coda con zero punti dopo due partite.

Per la Nazionale c’è l’obbligo di vincere per passare il turno, anche se tre punti potrebbero anche non bastare per essere certi dell’approdo ai quarti di finale. C’è, infatti, anche la possibilità che l’Italia venga eliminata con sei punti conquistati e tutto dipenderà dal risultato dell’altra sfida tra Francia e Svizzera, con la possibilità di un ‘biscotto’ contro gli azzurrini, come accaduto negli Europei del 2004 tra Svezia e Danimarca.

Quel 2-2 buttò fuori l’Italia del Trap, rendendo inutile la vittoria contro la Bulgaria. Ora la storia potrebbe ripetersi, questa volta con l’Under 21 di Nicolato. Per capire, basta osservare la classifica e il regolamento del torneo: la Francia comanda il girone con 6 punti, Italia e Svizzera sono fermi a 3, la Norvegia a 0. Il regolamento prevede che in caso di parità di punti tra più squadre, si va a guardare la classifica negli scontri diretti, quindi la differenza reti e, infine, i gol segnati sempre negli scontri diretti.

Con la vittoria della Svizzera sulla Francia (e dell’Italia sulla Norvegia), elvetici, francesi e azzurri sarebbero a quota tre punti, con parità nella differenza reti. La Svizzera passerebbe per il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti (5), mentre la Francia avrebbe la meglio sull’Italia per la vittoria nella gara di esordio.

Europei Under 21, le quote del biscotto: cosa dicono i bookmakers

Ma c’è anche un altro risultato che eliminerebbe gli azzurri, facendo qualificare Svizzera e Francia: il 4-3. In questo caso, a determinare la classifica sarebbe il numero di gol con Svizzera e Francia avanti rispetto alla squadra di Nicolato. Ma quanto è probabile un biscotto ai danni dell’Italia?

Per capirlo, diamo un’occhiata alla quote dei bookmakers che indicano come poco probabile l”accordo’ tra Svizzera e Francia (che in entrambi i casi finirebbe seconda) per far fuori l’Italia.

Le agenzie di scommesse, infatti, quotano il 3-2 per la Svizzera 33 volte la posta. Ancora meno probabile il successo degli elvetici per 4-3: in questo caso, gli scommettitori guadagnerebbero 136 volte la posta. Insomma, almeno per i bookmakers non sarà una partita da biscotto. Al campo il verdetto finale.