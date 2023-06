Il DS trova la soluzione: “Chiesa via in prestito”

Il Direttore sportivo ha la soluzione per il rebus Federico Chiesa: “Via in prestito”. Ecco tutti i dettagli

Giorni caldi, e non solo per le alte temperature, per i dirigenti della Juventus. Alla Continassa, quartier generale del club bianconero, in questo momento vi sono molti dubbi e poche certezze.

A parte il riscatto dal Marsiglia dell’attaccante polacco Arkadiusz Milik e gli addii di Angel Di Maria e di Leandro Paredes, solo una ridda di voci e indiscrezioni sia in uscita sia in entrata. In particolare, a catalizzare l’attenzione dei tifosi bianconeri sono i rumor che vogliono alcuni big della ‘Vecchia Signora’ sul piede di partenza.

Del resto, non è un mistero che la “Vecchia Signora’ non farebbe le barricate in caso di un’offerta congrua per Dusan Vlahovic che, complice la fastidiosa pubalgia che lo afflitto sul finire della prima parte di stagione, non ha reso secondo le aspettative (14 gol e 4 assist in 42 presenze complessive).

“Chiesa via in prestito”, il consiglio del Direttore sportivo Mauro Meluso

Invece per un altro bianconero, Federico Chiesa, che ha chiuso un crescendo (in gol all’ultima di campionato contro l’Udinese e in Nazionale nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League contro l’Olanda) una stagione condizionata dal recupero dalla lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, con conseguenti intervento chirurgico e lunga riabilitazione, i dirigenti bianconeri hanno fissato il prezzo: 60 milioni di euro.

Questa, infatti, è la cifra che, secondo l’autorevole BBC, è stata chiesta a tre top club europei di tre diversi campionati, Liverpool, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, interessati ad assicurarsi le prestazioni sportive dell’attaccante bianconero.

Ebbene, se i tifosi mugugnano in quanto non vorrebbero privarsi, neanche per 60 milioni di euro, di un calciatore talentuoso come il figlio d’arte, il Direttore sportivo Mauro Meluso, intervenuto a TVPLAY_CMIT, è di tutt’altro avviso.

Mauro Meluso è dell’idea che la Juventus farebbe bene a dare in prestito Federico Chiesa dal momento che non è ritornato quello che tutti conoscevano dato che non ha superato del tutto i postumi del lungo periodo di inattività.

Siccome il grave infortunio patito richiede tempi di recupero molto lunghi e dato che il suo rapporto con il tecnico Max Allegri non è in discussione, la soluzione migliore per Federico Chiesa, secondo Mauro Meluso, sarebbe appunto il prestito.

Tuttavia, il Direttore sportivo ha poi corretto il tiro riconoscendo che “la strategia migliore la conosceranno i dirigenti”. Non si può non essere d’accordo. D’altronde, solo chi ne monitora quotidianamente i progressi ha tutti gli elementi per prendere la decisione migliore per il futuro di Federico Chiesa.