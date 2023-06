Moncada chiude un altro colpo: ufficialità a giorni

Il Milan è pronto a scatenarsi: ecco il primo affare estivo in chiusura, mister Pioli può finalmente esultare

La società di via Aldo Rossi è ben proiettata su quello che sarà il futuro della squadra allenata da Stefano Pioli. L’allenatore emiliano sarà la guida del Milan almeno per un altro anno, ma senza i suoi due ‘angeli custodi’: Paolo Maldini e Frederic Massara.

Gerry Cardinale sta attuando una rivoluzione che, concettualmente, rischia di essere epocale. Perchè adesso il calciomercato del ‘Diavolo’ assumerà connotati assai diversi: niente dirigenti in primo piano ma l’algoritmo che ha reso celebre il cult ‘Moneyball’, per azzeccare – numeri alla mano – la quasi totalità delle operazioni, specialmente in entrata. Ed il Milan, in tal senso, è partito con un vero e proprio botto: ma in uscita. Sandro Tonali nella prossima stagione vestirà la maglia del Newcastle: una corte rapida ma non indolore, con la società meneghina destinata a incassare 80 milioni di euro.

Occhio adesso alle entrate, a quei nomi che farebbero comodo eccome alla squadra di Stefano Pioli. Il ‘Diavolo’, al di là di Loftus-Cheek e Pulisic che sembrerebbero essere finiti in pole position nel bollente asse di mercato col Chelsea, stanno facendo importanti passi avanti verso un altro affare assolutamente gradito a Stefano Pioli. Occhi in Serie A dove il colpo a zero è più vicino che mai.

Milan, affare in chiusura: è già in Italia

È certamente l’attacco il reparto che necessiterà dei maggiori sforzi in casa Milan da qui a fine agosto. L’addio al calcio di Ibrahimovic ma anche le probabili partenze di Rebic e Messias stanno mettendo fretta alla società di via Aldo Rossi. Secondo quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan sarebbe virtualmente ad un passo dal colpo in attacco.

Perchè il gioiello argentino, ma nato in Messico, Luka Romero, in scadenza con la Lazio di Claudio Lotito, è ormai diretto spedito verso la maglia rossonera. Ala di assoluto talento che può crescere ancora molto, il 18enne nella sua ultima annata agli ordini di Maurizio Sarri ha trovato pochissimo spazio con 12 presenze, 1 gol e solo 277′ in campo tra campionato e coppe.

Il ‘Diavolo’ è quindi pronto a scommettere sul classe 2004, in un attacco che rischia di essere rivoltato quasi del tutto dal ‘nuovo’ Milan. Romero, quindi, nei prossimi giorni potrebbe addirittura già firmare il contratto che lo legherà al club lombardo per le prossime stagioni: il primo affare low cost per la società di Cardinale è solo questione di – poco – tempo.