Questione di giorni: Juve, firmerà subito con l’Atletico

Nuovo colpo in arrivo in questo calciomercato con un giocatore che è pronto a firmare per l’Atletico Madrid, convinto da Simeone

Il mercato sta entrando nel vivo e si registra un nuovo affare per il quale di fatto manca solo l’ufficialità. Diego Pablo Simeone è stato bravo a convincere uno degli ultimi protagonisti della Serie A.

Ufficialmente la nuova stagione comincerà il prossimo 1 luglio ma le squadre hanno già messo a segno diversi colpi che restano solamente da ufficializzare. L’Atletico Madrid guarda con attenzione al calciomercato italiano in queste ultime ore con diversi obiettivi nella Serie A. Diego Pablo Simeone ha fatto una lista di nomi al proprio club ed ha intenzione di rinforzare i Colchoneros con i protagonisti dell’ultimo campionato italiano.

Calciomercato, Simeone cala il colpo: ecco l’arrivo dalla Serie A

Sofyan Amrabat appare ad un passo dall’Atletico Madrid. Il centrocampista della Fiorentina, secondo quanto affermato da Todofichajes.com, è molto vicino al trasferimento in Spagna con i Colchoneros in pole. L’affare potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni.

Classe 1996, il centrocampista è stato protagonista con il Marocco nel mondiale in Qatar disputato lo scorso autunno, risultando tra i migliori della manifestazione ed attirando l’attenzione di diverse big europee. Nei giorni scorsi sul calciatore c’era anche il Barcellona che però al momento sembra avere l’intenzione di continuare a puntare su Kessié, arrivato lo scorso anno dal Milan e che non ha convinto a pieno nella sua prima stagione in blaugrana.

La Fiorentina chiede circa 30 milioni di euro per cedere il centrocampista marocchino che, dopo una stagione difficile in viola, è riuscito a prendersi la squadra sulle spalle durante l’ultima annata, riuscendo a trascinare il gruppo di Vincenzo Italiano alle finali di Coppa Italia e Conference League. L’offerta dell’Atletico Madrid per il giocatore è di circa 20 milioni di euro con gli spagnoli ed i toscani che dovrebbero trovare l’accordo intorno ai 25 milioni di euro andando a chiudere un importante affare in uscita per la Fiorentina.

Viola che poi avrebbero il denaro per cercare di dare l’assalto a Domenico Berardi, attaccante esterno del Sassuolo che è da tempo nel mirino della squadra fiorentina. Il giocatore però, se dovesse decidere di lasciare il club emiliano vorrebbe una squadra che possa dargli la possibilità di giocare le prossime coppe europee, in particolare la Champions League con Napoli e Lazio in pole.