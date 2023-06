Sabrina Salerno senza rivali, la giacca si apre e le trasparenze fanno sognare

Sabrina Salerno è già pronta per essere di nuovo regina dell’estate, le sue trasparenze fanno girare la testa ai follower

Ha un fisico pazzesco che trova giusto mettere in mostra. Ma lei, la splendida Sabrina Salerno, non lo fa solo per vantarsene. La meravigliosa cantante, showgirl, attrice e conduttrice, lo fa soprattutto per i suoi seguaci che aprono i social ogni giorno, solo per vedere lei. Che è sempre pazzesca.

La verità è questa. I suoi ammiratori non possono ormai fare a meno delle sue forme giunoniche. E dire che la bellissima ligure è una classe ’68. quindi ha già compiuto i 55 anni. Certo, nessuno glieli darebbe se non ci fosse internet a confermare, il tempo – sul suo corpo mozzafiato – sembra ormai essersi davvero fermato. E da tantissimo tempo…

Non è per caso e solo con qualche scatto giusto che si arriva ad avere 1,3 milioni di follower su Instagram, ma d’altra parte Sabrina ai grandi numeri ci è abituata. Lei, splendido sex symbol per diverse generazioni, sa benissimo cosa voglia dire avere una folla pazzesca ad attendere una sua esibizione. E non solo in Italia. I suoi dischi sono stati vendutissimi, parliamo di cifre da record, anche in paesi come Germania, Australia, Spagna, Svizzera e tanti altri.

Sabrina Salerno da infarto, trasparenze assurde

C’è veramente soltanto da applaudire per questa donna che, sicuramente, ha anche puntato sull’aspetto fisico per quanto riguarda l’amore che le danno tutt’ora i suoi fan. Va detto che negli anni ha davvero fatto di tutto. Cantato e ballato, ma anche condotto, poi recitato.

In tanti non scordano gli esordi della bellissima nativa di Genova, sul grande schermo con Grandi Magazzini, seguito poi da Le foto di Gioia. E poi ci sono stati altri film con lei tra i protagonisti come, per esempio, Jolly Blu ed il più recente Modalità aereo. E la musica? Un successo a Sanremo, quando nel 1991 cantò Siamo donne.

Per quanto riguarda il canto, oggi si è un po’ fermata, ma chi impazzisce per lei può notarla in tante trasmissioni televisive. E su Instagram, ovviamente, dove fa sempre sfoggio delle sue curve da urlo. Tra le ultime foto condivise, ecco quella con una trasparenza da perdere davvero la testa. Sabrina posa con una maglia quasi inesistente, così che il pazzesco lato A resti praticamente in intimo. Con l’estate e i bikini che stanno per arrivare, i deboli di cuore sono avvisati: la Salerno è in grandissima forma.