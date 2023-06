Un filo al posto del costume: Federica Nargi lascia senza parole

La soubrette sarda dà spettacolo sui social con un ultimo scatto che fa davvero girare la teasta: il costume della Nargi è troppo sexy

Sono ormai anni che è sulla cresta dell’onda, nel mondo dello spettacolo, come una delle donne più desiderate e amate. Federica Nargi, per bellezza e sensualità, non ha davvero eguali. Un’eleganza da fare invidia senza mai sfociare nella volgarità: e ai suoi 4,2 milioni di followers su Instagram non sfugge un passo nella vita dell’ex velina.

Federica Nargi sulle sue pagine social ama condividere praticamente ogni istante della sua vita con i suoi tanti ammiratori. Che si tratti di scatti e video riguardanti la sua vita privata o in ambito lavorativo, la Nargi è sommersa dall’affetto dei suoi fan. La carriera della bella romana inizia come modella, con un successo importante tra i brand più gettonati nel mondo della modea.

Dopo qualche anno, l’esplosione definitiva a ‘Striscia la Notizia’. L’ideatore del tg satirico Antonio Ricci la scelse personalmente ed i fatti, alla fine, gli hanno dato ragione: perchè la Nargi è oggi più che mai una delle ex veline più amate di sempre.

Federica Nargi nasce il 5 febbraio 1990 a Roma e adesso, nonostante i 33 anni, mantiene una forma fisica davvero invidiabile. Frutto di allenamento e una quasi devozione a delle forme che fanno davvero invidia alle sue colleghe, anche alle più giovani.

La Nargi è estremamente disponibile nei confronti dei suoi fan che l’hanno resa il centro del loro mondo: è stata in più occasioni protagonista anche nel mondo della tv.

Federica Nargi è esplosiva: il bikini dice tutto

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’ex velina fa ormai coppia fissa con Alessandro Matri, ex bomber di Cagliari, Juventus e Milan con cui ha costruito una meravigliosa famiglia. La coppia, negli anni scorsi, ha avuto anche due splendide bambine: Sofia e Beatrice, rispettivamente di 6 e 4 anni.

La Nargi ha una fan base molto solida e, nel corso degli ultimi tempi complice anche l’avvento dell’estate, la 33enne romana ha letteralmente sommerso i suoi fan con tantissimi scatti uno più bollente dell’altro. La sua ultima foto, in bikini, ha lasciato di stucco i suoi ammiratori. Costume aderente che mostra un fisico scolpito nella sensualità: la Nargi è una bomba sexy che non ha lasciato scampo proprio a nessuno.

“Vacation mode”, recita la didascalia di Lady Matri. “Il costume non supera la prova Nargi”, commenta scherzosamente uno dei followers della sexy showgirl. E non ha torto: Federica è semplicemente esagerata, in questo caso il bikini passa decisamente in secondo piano.