Vlahovic è già un ricordo: il bomber in volo per Torino

Dusan Vlahovic può davvero dire addio alla Juventus: l’erede del bomber serbo spiazza i tifosi bianconeri, ecco il piano

Un cammino altalenante quello che la Juventus di Massimiliano Allegri ha chiuso nell’ultimo anno. Al di là dei ‘guai’ extracalcistici, adesso in casa bianconera vi è la ferma volontà di tornare a brillare. Per farlo, chiaramente, ci sarà un’unica via: il calciomercato estivo.

La sessione che dal 1 luglio aprirà ufficialmente i battenti ha in realtà già registrato le prime operazioni, con le dirigenze di tutta Europa che sono pienamente a lavoro. In tal caso, i vertici bianconeri avrebbero intenzione di potenziare una rosa che nell’ultima stagione ha comunque mostrato non poche crepe. In difesa Juan Cuadrado, in scadenza, saluterà la società torinese. A centrocampo, dopo il ritorno di Paredes al PSG in seguito al deludente prestito annuale, occhio ad Adrien Rabiot. Sono contrastanti le voci sul forte centrocampista francese che, a sorpresa, potrebbe finire per rinnovare il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’.

Valutazioni in corso, infine, sul reparto che potrebbe mutare maggiormente: l’attacco. E al di là di Federico Chiesa, per il quale il discorso rinnovo è finito pericolosamente in ghiaccio, l’attenzione è tutta rivolta su Dusan Vlahovic. Mai come nelle ultime settimane la cessione della punta serba ha preso quota nei pensieri della società piemontese che punterebbe ad incassare una cifra considerevole per la sua partenza.

Vlahovic se ne va: Juve show, Inter ‘tradita’

A maggior ragione con la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina juventina: il feeling tra l’allenatore e l’attaccante è ai minimi storici, anche per questo sembra sempre più probabile il divorzio dall’ex prodigio della Fiorentina. E la Juventus, in tal senso, sta già puntando i riflettori verso quello che potrebbe a conti fatti essere il sostituto di Vlahovic. Prende sempre più quota e sono arrivate conferme nelle ultime ore riguardo la possibilità che sia Mauro Icardi il prossimo centravanti della ‘Vecchia Signora’.

L’ex capitano dell’Inter è tornato a splendere con la maglia del Galatasaray, con numeri stellari. 23 gol e 8 assist in 26 apparizioni con i turchi. Ma adesso Icardi, che è sotto contratto con il PSG fino all’estate 2024, potrebbe effettivamente diventare bianconero. La Juve lo ha seguito per anni e la strategia per portarlo alla corte di Allegri è già pronta ad essere messa in atto. Il club torinese potrebbe chiedere alla società di Al-Khelaifi di liberare ‘Maurito’ a zero o con un conguaglio cash simbolico.

Capitolo stipendio: assolutamente insostenibili per la Juve i 10 milioni netti a stagione che il PSG garantisce attualmente all’argentino. La ‘Vecchia Signora’, d’altro canto, proverebbe a spalmare uno stipendio comunque considerevole ma su più anni di contratto. La situazione, dunque, è in divenire: e la Juve ha tutta l’intenzione di affondare l’assalto decisivo a Mauro Icardi.