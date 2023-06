Accordo totale da 40 milioni di euro: ha firmato, colpaccio Inter

Marcus Thuram è l’ultimo acquisto dell’Inter. Simone Inzaghi l’ha fortemente voluto e già sa come utilizzarlo in campo

Una pedina molto importante sia dal punto di vista tecnico che tattico. Il figlio del grande Lilian è maturato tantissimo nel Borussia Monchengladbach e ora sembra pronto a fare il definitivo salto di qualità.

Alla fine di un lungo braccio di ferro di mercato l’Inter ha battuto il Milan sul filo di lana. I nerazzurri sono riusciti ad accaparrarsi i servigi di Marcus Thuram, attaccante francese classe ’97 che il prossimo 6 agosto compirà 26 anni. Il figlio del grande Lilian è nato proprio mentre il padre giocava nel Parma. L’Italia è nel suo destino e per questo il fatto di sbarcare ad Appiano Gentile non può che fargli piacere.

Anche i rossoneri avevano cercato di investire su di lui ma il colpo di reni di Marotta ha sorpreso tutti, sfilando sul filo di lana l’attaccante ai cugini. Con il Borussia Monchengladbach Marcus ha disputato 32 partite segnando 16 gol nella scorsa stagione. In totale con i tedeschi le gare disputate sono state 134 con 44 reti e 29 assist. Con la Francia si è laureato vice campione del mondo a dicembre, disputando anche diversi minuti nella finale persa ai rigori con l’Argentina.

Inter, finalmente è sbarcato a Milano Marcus Thuram: l’attaccante francese prenderà il posto di Edin Dzeko

Ora in Italia Thuram cerca la definitiva consacrazione, con un salto di qualità che tutti si attendono da tempo. Nella giornata di martedì 27 giugno, Marcus è sbarcato a Milano per disputare le visite mediche e firmare il contratto con l’Inter. Vestito con una tuta bianca in perfetto stile vintage, ha lasciato l’aeroporto poco prima delle 10, salutato da alcuni tifosi presenti.

Un’auto della società lo ha prelevato e portato in clinica per i controlli di rito, per poi trasferirsi al Coni per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio è previsto il suo arrivo in Viale della Liberazione, nella sede del club, per la firma del contratto.

Simone Inzaghi lo ha fortemente voluto per prendere il posto di Dzeko, accasatosi al Fenerbahce, con l’idea di affidargli il ruolo di spalla di Lautaro Martinez. Una coppia fisica e tecnica che potrà far divertire i tifosi dell’Inter. Con la probabile conferma di Lukaku il reparto offensivo nerazzurro potrebbe essere al gran completo. I tifosi non vedono l’ora di vederli all’opera.

Per Thuram, l’Inter investe circa 40 milioni di euro considerato i cinque anni di contratto da 8 milioni lordi a stagione ‘grazie’ al Decreto crescita.