Addio Ferrari, tutto fatto per il trasferimento alla Mercedes

La Ferrari continua il suo momento difficile e questa volta l’addio è già tutto fatto: c’è il trasferimento alla Mercedes

Il dominio Red Bull accende la Formula 1. Le rivali della scuderia austriaca stanno provando di tutto per ridurre il gap dalla monoposto leader del Mondiale e qualche risultato si inizia a vedere.

La Mercedes sembra aver fatto un bel passo avanti, come testimoniato dagli ultimi risultati di Hamilton, mentre l’Aston Martin si è confermata una macchina in grado di avere il ritmo miglior tra le altre, non considerando cioè Max Verstappen. Passi avanti anche per la Ferrari con le novità introdotte sulla SF23 che hanno dimostrato di funzionare. In Canada, al di là del quarto e quinto posto, Leclerc e Sainz hanno avuto un passo gara vicino a quello dei migliori ed ora si attende la prova del nove in Austria.

Questa la situazione in pista, ma è anche fuori che si sta giocando la battaglia per provare a riprendere la Red Bull. Da settimane ormai impazza il mercato dei tecnici e tra le protagoniste c’è anche la Ferrari. Dopo aver perso David Sanchez (McLaren) e Laurent Mekies (in attesa di prendere posto come team principal all’Alpha Tauri), la scuderia di Maranello ha preannunciato arrivi importanti nel reparto tecnico.

E’ stato Vasseur ad anticipare acquisti che faranno rumore, parlando nel dettaglio di un grande nome che dal 2025 lavorerà alla monoposto del Cavallino Rampante. Occhio però perché anche le altre scuderie non stano a guardare e gli addii alla Ferrari potrebbero essere di quelli pesanti.

Ferrari, doppio addio: vanno alla Mercedes

Se la Ferrari fa la spesa alla Red Bull, la Mercedes ha in pugno due personaggi di spicco della scuderia di Maranello. A riportare l’indiscrezione è ‘Motor.es’, testata spagnola che lancia la ‘bomba’ sul mercato dei tecnici di Formula 1.

Stando a quanto riferito, infatti, sia Angelo Rosetti che Emanuele Guidotti avrebbero detto addio alla Ferrari per passare alla Mercedes. Entrambi inizieranno il loro lavoro con i tedeschi nei prossimi mesi: in particolare Rosetti a settembre, mentre Guidotti inizierà la nuova avventura già ad inizio luglio.

Due personaggi che lavorano in Ferrari da anni pronti all’addio, quindi. Rosetti, dopo un passato in Ducati e Alfa Romeo, era in Ferrari dal 2011, occupandosi dei motori: lo scorso ottobre ha lasciato l’incarico ed ora è pronto, dopo il periodo di gardening leave, ad approdare in Mercedes. Era a Maranello dal 2014, invece, Guidotti che ha lavorato sul design del turbo della power unit. Anche per lui – che ha un passato alla Nasa – il Cavallino Rampante è ormai il passato: c’è la Mercedes ad attenderlo.