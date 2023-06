Italia, addio al ct dopo il flop: scelto il sostituto

Il movimento calcistico in Italia non sta attraversando un ottimo periodo. Dalle finali europee (tutte perse) ai flop in Nazionale: scelto il sostituto

Sono state settimane deludenti per l’Italia. Tante finali perse: dalla delusione della Roma a quella di Inter e Fiorentina per poi passare all’Under 20 sconfitta dai pari età dell’Uruguay al Mondiale di categoria. Il vento sembrava favorevole, ma la verità è tutta un’altra.

Decisioni importanti da parte dei responsabili della Federazione Giuoco Calcio: l’Italia ha bisogno di fare passi in avanti importanti. Il talento si è disperso portando avanti subito idee tattiche con i giovani che non crescono più liberamente come un tempo. Subito vengono ingabbiati in certi sistemi tattici senza lasciare spazio alla fantasia del singolo. Bisogna ritrovare la spensieratezza di un tempo per tornare alla ribalta come diverso tempo fa: un modo in più per eliminare le delusioni in campo.

Delusione anche per l’Italia targata in Nations League che è protagonista soltanto nella finale terzo/quarto posto vinta dagli azzurri contro l’Olanda. La delusione più cocente è arrivata dalla spedizione dell’Under 21 con il Ct Nicolato, accusato di essere stato il colpevole numero uno con numerose critiche arrivate sui social.

Calciomercato, colpo di scena incredibile: il futuro dell’Italia

Prestazioni assolutamente da dimenticare per l’Under 21 italiana con il Ct Nicolato che ha puntato tutto sul 3-5-2. In alcuni momenti delle sfide dell’Europeo di categoria, gli azzurrini sono apparsi sfilacciati con reparti poco assortiti.

L’eliminazione è davvero cocente visto che l’Italia non parteciperà alle prossime Olimpiadi: un altro flop totale per il movimento italiano. Il selezionatore è stato anche accontentato per le convocazioni di Gnonto e Tonali, ma il problema è a monte. Non è una questione di uomini, bensì di idee tecnico-tattiche che non sono andate a buon fine.

A breve qualcosa cambierà completamente con un colpo di scena incredibile a partire dalle scrivanie di Coverciano. La Federazione italiana vorrebbe ripartire alla grande annunciando il nuovo Ct per l’Under 21 per far crescere al meglio il futuro del calcio italiano. Le prossime ore sarà già decisive per voltare completamente pagina fissando già gli obiettivi della prossima spedizione.

L’Italia potrebbe così pensare al Ct dell’Under 20, Carmine Nunziata, protagonista in assoluto con la spedizione in Argentina dell’Under 20 disputando un Mondiale di categoria da applausi. Casadei e compagni sono pronti a farsi strada nell’Under 21 provando così a tornare alla ribalta dopo anni di buio pesto.