Clamoroso Milan, i tifosi ora tremano: saluta anche Maignan

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan targato Stefano Pioli potrebbe perdere anche Mike Maignan: assalto dalla Premier

È un momento molto delicato in casa Milan, con i tifosi che sono inevitabilmente preoccupati in vista della prossima stagione. Il club rossonero ha chiuso l’ultima annata sportiva salvando il salvabile: Pioli è sì riuscito a conquistare un posto nella prossima edizione della Champions, ma soltanto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus dalla Corte d’Appello Federale. Altrimenti, i rossoneri sarebbero scivolati in Europa League.

Sarebbe stato un passo indietro clamoroso, considerando che poco più di un anno fa i rossoneri alzavano al cielo il diciannovesimo Scudetto della loro storia. Come se non bastasse, nelle scorse settimane il numero uno di RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, ha deciso di esonerare sia Paolo Maldini che Frederic Massara, scrivendo la parola fine su un percorso caratterizzato da alti e bassi.

Tale scelta, indirettamente, conferisce maggiori poteri all’amministratore delegato Giorgio Furlani e al capo scout Geoffrey Moncada. Il popolo milanista, dal canto suo, non ha ovviamente accettato di buon grado l’allontanamento di una bandiera come Maldini, tant’è che in parecchi ora vorrebbero l’addio di Cardinale. A peggiorare ulteriormente la situazione, poi, ci ha pensato il Newcastle, assicurandosi le prestazioni di Sandro Tonali.

I ‘Magpies’ hanno trovato la strada sbarrata per l’acquisto di Nicolò Barella dall’Inter, di conseguenza si sono poi tuffati sul centrocampista del Milan. L’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro più bonus, oltre che una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore, invece, è pronto un contratto di 6 anni a 7 milioni di euro netti più 2 di bonus a stagione.

Cifre da capogiro, di fronte alle quali è assai complicato rifiutare. Ma chiaramente l’addio di Maldini ha inciso in maniera negativa, ragion per cui non è da escludere che anche altri big optino per l’abbandono della nave rossonera nelle settimane a venire. Qui entra in gioco Mike Maignan, che per distacco ad oggi è il miglior portiere della Serie A.

Calciomercato Milan, il top club vuole Maignan: assalto in vista

Le prestazioni a tratti pazzesche del portiere francese hanno suscitato molto interesse in giro per l’Europa. La sua valutazione si attesta intorno ai 70-80 milioni di euro, con la scadenza del contratto che è prevista per il 30 giugno 2026. Una cifra non impossibile da raggiungere per i top club della Premier League.

Ed è proprio in Inghilterra, infatti, che potrebbe proseguire la carriera di Magic Mike. Entrando più nello specifico, come riferisce il ‘Telegraph’, il Chelsea starebbe valutando concretamente di mettere in atto un tentativo per l’estremo difensore transalpino. Questo, sempre secondo la fonte citata, nonostante la volontà del nuovo allenatore Pochettino di cominciare la stagione con Kepa Arrizabalaga fra i pali.

La società targata Todd Boehly, però, non sarebbe convinta dell’idea dell’allenatore argentino e preferirebbe realizzare un potenziamento anche nel ruolo di portiere. E Maignan potrebbe accogliere volentieri l’ipotesi di un trasferimento in quel di Londra, a maggior tenendo conto della situazione attuale nel mondo rossonero. Il Milan è avvisato.