Francesca Tocca esce dall’acqua così: una sirena

Come la più bella delle sirene, emerge dalle acque e ci lascia senza fiato. Francesca Tocca è uno spettacolo

Ballerina, show girl, meravigliosa comunicatrice della sua bellezza fisica e del suo corpo, ma soprattutto una donna audace, coraggiosa che ha saputo anche rialzarsi di fronte, come spesso capita, a brusche cadute.

Ci sono personaggi femminili che Madre Natura ha plasmato a propria immagine e somiglianza: fieri, coraggiosi, capaci di non arrendersi mai, soprattutto dotati di una forza interiore incredibile. La televisione, in qualche modo, non mente. Consacra i loro pregi e i loro difetti.

E se poi da loro emerge sincerità, purezza di sentimenti, e sono anche capaci di mettere in mostra le proprie fragiità, allora il pubblico di casa non può che apprezzare, non può che innamorarsi di questo modo di essere, diretto e schietto. Di chi stiamo parlando? Di un personaggio che non ama stare sulla cresta dell’onda, tuttavia è amatissimo, e quando si mostra davanti al piccolo schermo regala grandi emozioni.

Le nostre nonne, di una volta, direbbero di lei: ragazza da sposare, ha tutto, bella e brava. E chi non si innamorerebbe di una così. La protagonista del nostro racconto è Francesca Tocca, che il cuore lo ha già impegnato, purtroppo per il resto degli uomini, e immaginiamo sono tanti, quelli che impazziscono per lei.

Francesca Tocca in costume è una sirena della mitologia greca: corpo spettacolare

33 anni, ballerina dal talento immenso, Francesca Tocca è la consorte di Raimondo Todaro, un altro super bello che è stato capace in questi anni, prima a Ballando con le Stelle, poi ad Amici, di far emergere tutte le sue qualità, sia di artista che di uomo. Insieme formano una coppia meravigliosa, insieme hanno anche superato una crisi difficile, che sembrava senza via di uscita.

Lei, oltretutto, ha superato un brutto infortunio, quando sembrava addirittura destinata a chiudere anzi tempo la sua carriera. Entrambi si esibiscono nell’accattivante scenario di Amici e in entrambi Maria De Filippi crede tantissimo.

E’ arrivata l’estate e, in pausa dagli impegni lavorativi, la bella Francesca si concede qualche giorno al mare. Che spettacolo della natura! La Tocca emerge dall’acqua con le sue forme da infarto. Il pubblico dei social è in visibilio. Le espressioni di giubilo non mancano. Che belle le donne! Che bella l’estate! Lady Todaro in costume è portentosa.

L’occhio non può non cadere su un lato A davvero spettacolare. Il posto è di quelli meravigliosi, ma la sua bellezza fa persino impallidire l’azzurro del mare. Tutto passa in secondo piano. Al centro della scena c’è lei. Francesca ci lascia senza fiato.