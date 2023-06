Minigonna cortissima: Elisabetta Gregoraci lascia tutti di sasso

Elisabetta Gregoraci è in vacanza. La bella showgirl e modella, ex moglie di Flavio Briatore, si trova in uno splendido resort del sud Italia

C’è ancora chi la chiama lady Briatore, nonostante il matrimonio con l’imprenditore piemontese ed ex manager di Formula 1 sia naufragato da tempo. Della loro relazione, che quando ebbe inizio occupò a lungo le prima pagine e le copertine delle principali riviste di cronaca rosa e di gossip, è rimasto soprattutto il figlio nato ormai più di dieci anni fa.

Il giovanissimo Nathan Falco è il vero lascito di un rapporto che nel corso degli anni si è incrinato gradualmente fino ad esaurirsi. Entrambi hanno poi avuto altre relazioni, la stessa modella di Soverato ha provato a costruire nuovi rapporti di coppia. Ma il vero grande amore della sua vita, come ama ripetere, è il figlio avuto da Briatore.

In questo periodo la bellissima showgirl e conduttrice televisiva calabrese sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in una splendida e suggestiva località del sud Italia, tra piscine mozzafiato e spazi incantevoli.

Come lei stessa ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram, si trova in Puglia per trascorrere un po’ di relax. I quasi due milioni di fan che la seguono quasi tutti i giorni non possono far altro che ammirare i suoi scatti da sogno.

Elisabetta Gregoraci, la gonna corta manda i fan in visibilio: i social in subbuglio

Il rapporto con Briatore nel corso degli anni è comunque rimasto nell’alveo di un sostanziale rispetto reciproco: entrambi gli ex coniugi hanno saputo anteporre ad eventuali reciproche incomprensioni la serenità e la crescita del loro unico figlio.

“Nathan Falco viene prima di tutto il resto, è la priorità di tutti e due”, hanno più volte ripetuto entrambi. E così è stato finora e certamente sarà negli anni a venire. Nel frattempo sia Briatore che la Gregoraci hanno portato avanti i rispettivi impegni e le proprie attività professionali.

La modella di Soverato è stata molto presente sul piccolo schermo, sia come attrice di serie tv che come presentatrice di programmi e spettacoli televisivi. E la costante presenza sui social è servita ad accrescerne la popolarità.

Uno degli ultimi scatti postati su Instagram ad esempio ha ottenuto migliaia di like in poco tempo: la Gregoraci è a bordo piscina di sera vestita con un top striminzito e una minigonna cortissima che mette in risalto le gambe lunghe e affusolate. Il successo è garantito.