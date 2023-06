Nuovo scippo dall’Arabia: addio ai nerazzurri

L’Arabia Saudita è pronta ad un nuovo scippo alla Serie A: il giocatore è vicino a dire addio al club nerazzurro

Il mercato faraonico dell’Arabia Saudita è destinato a non fermarsi ma, anzi, nel corso di tutta l’estate sono previsti altri trasferimenti di giocatori importanti del nostro continente verso il Medio Oriente.

I club sauditi, grazie alle loro ingenti quantità di denaro, stanno attirando sempre più stelle per rendere il campionato saudita uno dei migliori al mondo e sono sempre di più i giocatori che dicono si a queste offerte, quasi impossibili da rifiutare. Anche la Serie A è finita ovviamente nel mirino degli arabi ed i tifosi dei vari club nostrani sono preoccupati di vedere i loro top player andare a giocare nella Saudi Pro League.

Nelle ultime ore, ad esempio, l’Al Nassr, squadra dove milita Cristiano Ronaldo, ha trovato un accordo con l’Inter per Brozovic, mentre ancora non è ancora stato raggiunto con il croato. L’Al Ahli, invece, è sulle tracce di Spinazzola della Roma. E secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur anche l’Al Hilal è vicino ad acquistare un giocatore del nostro campionato, ovvero Luis Muriel dall’Atalanta.

L’Arabia Saudita tenta anche Muriel: nuovo scippo alla Serie A

Il contratto di Muriel con la Dea è in scadenza a giugno 2024 e per la formazione orobica potrebbe essere l’ultima occasione per poter incassare qualcosa. Come hanno dimostrato, i club arabi non hanno problemi ad offrire grosse quantità di denaro e l’Al Hilal potrebbe presto far pervenire un’offerta molto importante sulla scrivania dell’Atalanta.

Il club nerazzurro valuta l’attaccante colombiano circa 15 milioni di euro, cifra più che accessibile per il club saudita, pronto ad offrire un contratto importante a Muriel. Inoltre, per il giocatore classe 1991, arrivato alla soglia dei 32 anni, sarebbe quasi sicuramente l’ultima occasione di poter strappare un accordo significativo e nel caso arrivasse davvero un’offerta non potrebbe non prenderla in considerazione.

Al momento, l’Al Hilal ha fatto solo un sondaggio per Muriel, ma nei prossimi giorni potrebbe partire l’offensiva vera e propria. L’Atalanta non ritiene il giocatore incedibile ed anche la Dea, qualora ricevesse un’offerta, la valuterà, conscia di dover effettuare il restyling del reparto offensivo dove in dubbio sono anche Zapata ed Hojlund, con quest’ultimo sempre più lontano da Bergamo.