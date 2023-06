Ok, il prezzo è giusto: addio definitivo alla Juve

La Juventus vuole chiudere a stretto giro di posta una cessione per finanziare il mercato. C’è l’offerta giusta

Il calciomercato estivo per la stagione 2023/2024 è alle porte. Tra pochissimi giorni si alzerà ufficialmente il sipario, ma ovviamente i tavoli delle trattative vedono già tantissimi movimenti, anche sorprendenti. A ribadire il suo potere economico c’è la Premier League, il cui potere d’acquisto sembra non avere limiti.

La forbice tra la terra d’Albione e il resto dei campionati europei sta continuando ad ampliarsi. Forse solo l’Arabia Saudita può competere in merito alla corposità delle proposte.

Potrebbe presto esserci un altro acquisto proprio da un club di Premier League in Italia. Stavolta è la Juventus che sta andando a caccia di una cessione, ma a differenza di Tonali questa sarebbe tutt’altro che sofferta.

Serve un addio per riuscire a finanziare le prime mosse di mercato, una plusvalenza per usare un termine diventato fin troppo di moda quando si parla di Vecchia Signora. Dopo i problemi extracampo e la mancata qualificazione a Champions ed Europa League, serve trovare fondi.

È deciso, la Juventus ha trovato la squadra giusta per Zakaria

Denis Zakaria in questo momento è il nome più chiacchierato. Chiusa la sua avventura in prestito con diritto di riscatto al Chelsea, l’ex Borussia Monchengladbach potrebbe così sbarcare nuovamente in Premier League, dove continua ad avere appeal.

Ormai lo svizzero è un esubero. Bocciato dopo solo sei mesi da Allegri nonostante il lungo corteggiamento, anche tra le fila dei blues il ragazzo ha deluso le attese. La società di Londra infatti non lo riscatterà.

Zakaria però potrebbe rappresentare l’occasione giusta per fare anche l’affare giusto. Rientrato alla Juventus, ovviamente non resterà alla corte della Vecchia Signora e, davanti alla giusta offerta, ripartirà.

Su di lui c’è il West Ham che, dopo la salvezza e la vittoria della Conference League, vuole migliorare ulteriormente la sua rosa. Stando al giornalista Luca Momblano a Juventibus, ci sarebbe già l’offerta giusta da parte degli hammers, ovvero 18 milioni di euro.

La cifra permetterebbe alla Juventus di fare una plusvalenza e di incassare una bella somma. Così si potrebbe andare all’assalto di qualche elemento sul mercato che veramente piace alla Vecchia Signora, come i chiacchierati Zaniolo o Milinkovic-Savic.

Con questi termini, la trattativa può procedere spedita. Zakaria tornerebbe così in Premier League, in un club magari che non punta alla Champions League, ma che sicuramente gli permetterebbe di trovare più spazio rispetto ai soli 1544 minuti ottenuti da quando ha deciso di lasciare la Bundesliga.