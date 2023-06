Svolta Juve, visite e firma entro fine settimana

Colpo di mercato della Juve: arriva dalla Francia e costerà circa 12 milioni di euro. Obiettivo visite mediche e firma nel fine settimana

Negli ultimi giorni la Juventus si è mossa per chiudere un colpo di mercato dalla Francia, precisamente dal Lille. Stiamo parlando di Timothy Weah, esterno statunitense classe 2000.

Timothy, figlio dell’ex calciatore e Presidente della Liberia George Weah, è cresciuto nei settori giovanili di New York Red Bulls e del Paris Saint-Germain. Nel 2017 firma il suo primo contratto professionistico con il club parigino con il quale esordisce, in prima squadra, il 3 marzo 2018 nella partita di campionato contro il Troyes. Nell’esperienza con il PSG gioca in totale cinque partite mettendo a segno una rete.

Nel gennaio 2019 viene mandato in prestito al Celtic dove resta soltanto per sei mesi. In Scozia gioca 14 partite totali segnando 4 gol.

Nell’estate del 2020 Weah viene acquistato a titolo definitivo dal Lille per una cifra pari a 10 milioni di euro. Con il club francese ha totalizzato 107 presenze in tutte le competizioni, condite da 8 gol. Con il Lille, l’esterno classe 2000 ha vinto un campionato ed una Supercoppa di Francia.

Nonostante la sua giovane età, Weah anche in nazionale maggiore conta di 31 presenze totali e 4 reti, di cui una anche nello scorso mondiale in Qatar.

Weah-Juve è fatta: obiettivo visite mediche e firma entro il fine settimana

Timothy Weah sta per diventare un nuovo giocatore della Juventus. La trattativa avrebbe avuto un’accelerazione nello scorso week-end ed ormai Juventus e Lille hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Weah in bianconero. Ai francesi andranno circa 12 milioni di euro, bonus compresi.

Dopo il riscatto di Arek Milik dal Marsiglia e dopo il rinnovo di Rabiot ormai definito, il primo colpo di mercato vero e proprio sarà, con ogni probabilità, l’acquisto di Timothy Weah.

L’esterno ventitreenne statunitense arriva fondamentalmente per coprire il gap sulle fasce. Weah, infatti, è un calciatore duttilissimo: con il Lille e con la Nazionale di calcio degli Stati Uniti ha giocato sia come esterno alto in un attacco a tre che come terzino in una difesa a tre. Nella Juventus, si sposerebbe perfettamente anche come quinto nel 3-5-2 o come terzino di spinta qualora Allegri decidesse di passare alla difesa a 4.

Il compito dell’allenatore livornese sarà quello di valorizzare il giovane nativo di New York e ritagliargli un pezzo importante nello scacchiere bianconero.

Il calciatore statunitense dovrebbe firmare un contratto di cinque anni e percepirà circa 2 milioni di euro a stagione a salire, più eventuali bonus. Le visite mediche di Timothy Weah ci saranno oggi, subito la firma sul contratto.