Allegri in Arabia, non è ancora finita: c’è l’annuncio

Massimiliano Allegri potrebbe essere il primo tecnico italiano di un certo livello ad unirsi alla Super Lega araba, andando ad allenare un club molto ambizioso

Il livornese è finito al centro di un interesse molto forte da parte dei sauditi e starebbe seriamente pensando di accettare l’offerta. Ancora non c’è nulla di definito, ma è arrivata una dichiarazione importante sull’argomento.

La Juventus è ancora un cantiere apertissimo. Le cose possono cambiare in fretta e la possibile partecipazione alla Conference League (l’Uefa non si è ancora espressa in tal senso) lascia margine di operatività limitata sul mercato. Senza i soldi della Champions cambiano budget e profili ma pur sempre con lo scopo di costruire una rosa più forte.

Quello che sembra ogni ora più scontato, visti gli ultimi accadimenti, è che Max Allegri non sarà più l’allenatore della “Vecchia Signora” anche l’anno prossimo. Il primo a rilanciare questa indiscrezione è stato Maurizio Pistocchi e subito sui social si sono scatenati messaggi e commenti.

I tifosi bianconeri non vedono più di buon occhio Allegri e non vedrebbero l’ora di provare ad aprire un nuovo ciclo con un nome altisonante. Zidane resta il preferito, ma occhio a Igor Tudor, liberatosi dall’Olympique Marsiglia.

Tutti nomi che sono finiti comunque nel mirino dei sauditi, che stanno cercando di creare una Super Lega interna per accrescere a dismisura il proprio potere specifico.

Allegri in Arabia Saudita con Brozovic: le trattative proseguono spedite

Secondo quanto riferito ai microfoni di TVPLAY_CMIT, organizzato dai colleghi di calciomercato.it, Rashid Uddin, agente di mercato, la pista araba (Al-Hilal) per Allegri è davvero molto concreta. Da quelle parti hanno provato ad attirare prima Mourinho (ma ha rifiutato) poi Gerrard, “con offerta di 20 milioni di euro l’anno”.

“Anche Jurgen Klopp”, spiega Uddin, era finito nel mirino ma ha preferito almeno per ora restare a Liverpool. Rispetto a quanto avvenuto con la Cina, l’Arabia Saudita sta attirando anche diversi giocatori giovani e di prospettiva e si prepara a rivoluzionare il mercato. Ruben Neves, Bernando Silva, Lukaku, Messi e Giroud, sono alcuni dei nomi che hanno provato a convincere per sbarcare da quelle parti.

L’ultimo nome proveniente dalla Serie A dovrebbe essere Marcelo Brozovic, che sembra destinato a vestire la maglia dell’Al-Nassr il prossimo anno. L’Inter potrebbe ricevere una cifra di circa 18 milioni di euro per dare il via libera all’operazione.