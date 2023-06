Clausola segreta aiuta l’Inter: che sgarbo alla Juve

L’inter è sicuramente la squadra più attiva sul calciomercato. Tra conferme e nuovi innesti, la dirigenza sta mettendo a disposizione del tecnico una squadra di grande livello

L’Inter ha iniziato molto bene il calciomercato, che ha visto la dirigenza regalare colpi importanti al tecnico Simone Inzaghi. In difesa c’è stata la riconferma di Stefan de Vrij, con il prolungamento di altri due anni del contratto in scadenza a giugno. Situazione simile per Francesco Acerbi, riscattato dalla Lazio per circa 4 milioni di euro.

Per quanto riguarda le uscite, risolta ieri sera la questione Marcelo Brozovic. L’Al-Nassr alla fine l’ha convinto con un triennale da 90 milioni complessivi bonus inclusi. L’accordo tra i due club era già stato raggiunto sulla base di circa 23 milioni di euro, ma il ragazzo di Zagabria spera ancora in un rilancio da parte del Barcellona, interessato già dallo scorso gennaio.

In entrata invece, il grande colpo la dirigenza lo ha piazzato nel reparto avanzato ingaggiando Marcus Thuram a parametro zero dal Borussia M’gladbach, battendo la forte concorrenza del Milan.

Ora da definire c’è il futuro di Lukaku, tornato al Chelsea per fine prestito. L’idea dei nerazzurri è di tenerlo, ma bisognerà convincere il club inglese a cederlo ancora con la formula del prestito. Qualora ciò non accadesse, la dirigenza ha già individuato il principale obiettivo.

Futuro in bilico per Lukaku, l’Inter ha individuato l’alternativa: che beffa per la Juventus

L’Inter, tra entrate e uscite, è intenzionata ancora a muoversi per quanto riguarda il reparto avanzato. Con Dzeko volato in Turchia, e con Correa sempre più sul piede di partenza, chi può dire addio definitivamente è Romelu Lukaku.

Nonostante il rientro al Chelsea per fine prestito l’Inter vuole provare a riportarlo a Milano ma, stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, la richiesta dei blues è di 40 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza nerazzurra, che per questo si sta guardando intorno.

A tal proposito, qualora l’attaccante belga sfumasse definitivamente, il nome in cima alla lista è quello di Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

Il classe 1992 vedrà scadere il proprio contratto tra soli dodici mesi, e questo può portare i colchoneros a cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero.

A ingolosire l’Inter, è la clausola da 10 milioni di euro presente nel contratto del calciatore. Dettaglio sicuramente non di poco conto, visto che con una cifra ragionevole Inzaghi si ritroverebbe in rosa un calciatore dalla grande esperienza europea.

Nonostante un passato a tinte bianconere, Morata gradirebbe un trasferimento in maglia nerazzurra, visto che non ha mai nascosto di amare l’Italia. L’Inter ci pensa seriamente, con lo spagnolo pronto a sposare la causa nerazzurra. Le prossime settimane possono rivelarsi decisive.