Dramma Juve, un Big vicino alla morte: inquietante rivelazione

Uno dei giocatori più importanti dell’attuale Juventus ha raccontato di essere stato davvero ad un passo dalla morte: una storia che toglie il fiato

Il dramma si è verificato durante il corso dell’ultima stagione e sia i compagni che i tifosi si sono subito accorti che qualcosa non andasse. Alla fine, per fortuna, tutto si è concluso per il meglio, ma che spavento.

La Juventus non sta attraversando un grande momento e di certo l’ultima stagione è stata tra le più difficili di questi anni. Il processo per le plusvalenze ha tolto alla fine 10 punti dalla classifica effettiva e inoltre il patteggiamento con la Procura federale ha evitato ulteriori problemi per il processo sugli stipendi. Una risoluzione tutto sommato positiva viste le premesse ma che non consentirà alla “Vecchia Signora” di disputare la Champions League.

La decisione dell’Uefa sulla Conference League è ancora in bilico e per i bianconeri il prossimo anno potrebbe essere senza vetrina europea. Dal punto di vista tecnico comunque non è stato un grandissimo campionato, con le critiche ad Allegri che sono diventate sempre più pressanti con il passare dei mesi.

L’allenatore livornese si è ritrovato a fronteggiare un muro compatto composto da tifosi e giornalisti ma ha sempre mantenuto la calma. A tutelarlo ci sono ancora due anni di contratto e uno stipendio che al momento non consente a Cherubini e Calvo di prendere decisioni affrettate. Con ogni probabilità, anche dopo l’arrivo di Giuntoli resterà lui l’allenatore per il 2023/2024.

Juventus, il dramma di Szczesny contro lo Sporting Lisbona: ho rischiato davvero di morire

All’interno dello spogliatoio, però, Allegri non è visto così di cattivo occhio come all’esterno. A testimoniarlo ci sono le parole di grandi esponenti della rosa juventina, a cominciare da uno come Wojciech Szczesny.

Il portiere polacco, impegnato nei giorni scorsi con la nazionale polacca per le qualificazioni all’Europeo del 2024, ha parlato a Canal Plus Sport Polonia, affrontando anche questo argomento.

“Lui è un mio grande amico, lo rispetto perché è capace di dirmi cose che nessun altro farebbe. Da quando sono arrivato a Torino mi è sempre stato accanto e abitiamo anche vicini“.

Lo stesso estremo difensore ex Roma ha raccontato nella stessa occasione del dramma che ha vissuto durante la gara con lo Sporting Lisbona, nei quarti di finale di Europa League.

Allo Juventus Stadium, davanti ai propri tifosi, Szczesny se l’è vista davvero brutta: “Ho sentito come se il cuore dovesse esplodermi. Ho detto a Milik che stavo male e il dolore al petto era davvero orribile. Ancora oggi non so quale sia stato il motivo preciso, forse un problema alla colonna vertebrale o qualcosa del genere”.