Inter, nuova offerta in attacco: fissato il riscatto

Sono giorni molto caldi per il mercato dell’Inter. Ausilio e Marotta sono costretti a fare i ‘salti mortali’ per accontentare Inzaghi

Dopo un’annata difficile abbiamo visto nel finale di stagione una grande Inter. La formazione nerazzurra ha vinto due titoli come coppa Italia e supercoppa italiana ed ha sfiorato la storia cedendo solo di misura, nella finale di Champions League di Istanbul contro il Manchester City.

Nonostante ciò il club nerazzurro è alle prese con il problema, che, più volte negli ultimi anni, ha messo in difficoltà sia la società che la dirigenza. Le difficoltà economiche della proprietà cinese del club hanno costretto Ausilio e Marotta a cedere i propri big negli ultimi anni ed anche quest’anno potremo vedere la stessa situazione.

La cessione di Brozovic in Arabia Saudita si è definita, mentre a fari spenti il portiere Onana si muove in direzione Manchester United. Per il camerunense l’Inter chiede circa 50 milioni di euro più bonus.

In entrata la priorità del club resta l’attacco. Marcus Thuram ha sostituito numericamente Edin Dzeko mentre Inzaghi vorrebbe nuovamente a disposizione Romelu Lukaku. Il giocatore è stato in prestito secco all’Inter nell’ultima stagione, ma vorrebbe tornare nuovamente a Milano, sponda nerazzurra.

Le trattative non sono semplici, il Chelsea stavolta non fa sconti, soprattutto dopo che Lukaku ha rifiutato una ricca offerta (sia al club che al calciatore) per l’approdo in Arabia Saudita. Nonostante un triennale da 30 milioni annui il bomber belga non vuole ancora lasciare ‘il calcio che conta’.

Inter, pronta una nuova offerta per Lukaku

Secondo quanto riporta il Telegraph, l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere e anzi è pronta ad effettuare un nuovo assalto per il calciatore. Marotta e Ausilio spingono con la strada dell’attesa, ma l’Inter vorrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro. Nessun obbligo, solo un diritto per convincere i Blues e lato nerazzurro al momento sembrano abbastanza ottimisti. D’altronde Lukaku è stato chiaro: non vuole nessun altro club, solo l’Inter.

Allo stesso tempo il Chelsea vorrebbe maggiori certezze sulla possibilità di monetizzare e vorrebbe vendere il calciatore a titolo definitivo. Una quadra complicata con l’Inter che non può più sbagliare e non può permettersi l’addio di Lukaku e la mancata possibilità di sostituirlo. Lukaku è fondamentale per l’attacco dell’Inter e senza la dirigenza sarebbe costretta a trovare alternative, e piste comunque difficilmente più economiche. Il mercato è appena iniziato, l’Inter attende fiduciosa.