Ma quale Onana! Ecco il vero insostituibile

I tifosi dell’Inter fin dagli albori hanno sempre ritenuto Onana l’unico insostituibile. In verità esiste un altro nome al suo posto

Il ruolo che Onana si è ritagliato nella rosa dell’Inter è stato da assoluto protagonista. Tutti quanti hanno saputo riconoscere quanto il suo apporto sia stato fondamentale, nel bene e nel male. Arrivato ad Appiano Gentile non senza qualche perplessità di rito, il portiere ex Ajax non ci ha messo chissà quanto tempo a entrare nei tifosi. Tuttavia, in maniera anche abbastanza clamorosa, il suo nome potrebbe non rientrare nella lista dei cosiddetti incedibili.

Ai microfoni della trasmissione Tvplay andata in onda su Twitch è intervenuto Sebastian Frey, storico portiere che ha dato anima e corpo alla Serie A per anni e anni di carriera. Tra le tante tematiche trattate nel corso della sua comparsata in diretta, c’è stato spazio anche per il suo pari ruolo. Lui che tra i pali ne ha viste di cotte e di crude, è stato indubbiamente capace di valutare il caso del camerunese in maniera impeccabile. Tanto da trovarsi tutti concordi con lui. Il calcio moderno ad oggi è fortemente cambiato, ed è sotto gli occhi di tutti che tutto funzioni in virtù dei soldi.

Le società sono in primis delle aziende, e l’aspetto economico non può essere escluso in alcun modo. Dopo la partenza di una pedina inamovibile come Tonali al Newcastle, anche altri giocatori potrebbero seguire il suo percorso. E non è da escludere che si unisca alla “lista” anche il giocatore appartenente all’altra sponda di Milano. A tal proposito l’ex portiere della Fiorentina è stato molto chiaro, facendo una previsione che sembra trovare riscontro nei precedenti.

Onana in lista trasferimenti: i dubbi di Frey

A proposito del suo collega, Sebastian Frey ha detto che lo stesso Onana potrebbe andare via per quanto sia importante per l’Inter. Alla giusta offerta, infatti, difficilmente la dirigenza si rifiuterebbe di cederlo. Certo è che, come detto dall’ex giocatore, servirebbe un portiere pronto e di caratura. A questo proposito sono spuntati fuori vari nomi, tutti quanti molto interessanti.

Su tutti sono stati citati da Frey i nomi di Sommer e Navas, due portieri di grande esperienza ma che hanno ancora svariati anni di carriera ad alti livelli da disputare al meglio delle possibilità. Insomma, per i nerazzurri ci sarebbero tutti i presupposti di un ottimo affare, considerando soprattutto il presunto interesse del Manchester United per il giocatore.