Pioli a rischio: Milan, l’avvertimento mette i brividi

Dopo i tanti cambiamenti che si stanno succedendo in casa Milan, per Stefano Pioli è arrivato un ‘avvertimento’ da brividi

I tifosi del Milan stanno vivendo una sessione estiva di calciomercato davvero ricca di colpi di scena. I primi sono arrivati qualche giorno dopo la conclusione del campionato, ovvero quando Gerry Cardinale ha dato il benservito sia a Paolo Maldini che a Frederic Massara.

Una volta ufficializzati i divorzi con i dirigenti che hanno riportato il ‘Diavolo’ a vincere lo Scudetto e a disputare una semifinale di Champions League, il presidente rossonero ha ‘promosso’ Giorgio Furlani (nuovo Ad) e Geoffrey Moncada (nuovo capo osservatore).

Dopo il cambio del quadro dirigenziale, i tifosi del Milan stanno per dire addio a Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale italiana, ora impegnato con l’Under 21 nell’Europeo di categoria, è infatti ormai prossimo a trasferirsi in Premier League per giocare con la maglia del Newcastle. I ‘Magpies’ hanno raggiunto un accordo sia con il club ( a cui andranno quasi 80 milioni di euro) che con il calciatore (il quale percepirà 8 milioni più altri 2 di bonus).

L’addio di Sandro Tonali, al netto della cifra irrinunciabile, è stato davvero una bella botta per i tifosi del Milan, anche se il club ha già preso un centrocampista. I rossoneri, infatti, ha chiuso l’accordo con il Chelsea per circa 20 milioni di euro per l’arrivo in Italia di Loftus-Cheek. Tuttavia, in attesa di nuovi arrivi tra le proprie fila, per Stefano Pioli è arrivato un ‘avvertimento’ che mette davvero i brividi.

Milan, l’avvertimo di Paolo Condò a Stefano Pioli: “Stavolta è nudo: non ha Maldini, Massara ed Ibrahimovic”

Il giornalista Paolo Condò, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, si è soffermato così sul tecnico rossonero: “Quasi sicuramente sarà il lavoro più difficile da quando è alla guida del Milan, anche superiore rispetto al primo anno in cui ha goduto anche dell’aiuto psicologico da parte di Zlatan Ibrahimovic. Stavolta è nudo Stefano Pioli: non ha Paolo Maldini, non ha Frederic Massara, non ha Ibrahimovic. Ma ha comunque un curriculum dove c’è la vittoria dello Scudetto, una semifinale di Champions League ed un team in cui ritengo che saranno seguite le sue indicazioni”.

Per Stefano Pioli, di fatto, la prossima stagione sarà davvero impegnativa sia dal punto di vista dei risultati che, soprattutto, ambientale. Nel Milan, di fatto, è iniziata una rivoluzione dove sono stati mandati via una leggenda storica del club (Paolo Maldini) ed uno degli uomini chiave della squadra guidata dallo stesso tecnico rossonero (Sandro Tonali).