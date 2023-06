Svolta improvvisa: iscrizione non regolare, già deciso il ripescaggio

Svolta improvvisa per quanto riguarda le iscrizioni al prossimo campionato. Un club potrebbe essere escluso e per il ripescaggio la strada è segnata.

Era il giorno clou delle iscrizioni, ma la battaglia non è assolutamente finita qui. Nei prossimi giorni si potrebbe assistere a ricorsi e battaglie legali per avere il posto nel campionato migliore possibile.

Intanto, nel giro di qualche tempo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, un’iscrizione potrebbe non diventare regolare e la strada per il ripescaggio sembra essere segnata. Si tratta di una ipotesi che dovrà essere confermata nelle prossime settimane e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Svolta a sorpresa: non si iscrive, pronto il ripescaggio

E’ una giornata cruciale per quanto riguarda le iscrizioni, ma non decisiva. Molti club, infatti, sono pronti a presentare il ricorso per vedere accettata la propria domanda e tra questi c’è sicuramente la Reggina, costretta entro il 5 luglio ad iniziare una lunga battaglia legale per cercare di vedere accolta la propria richiesta. Ma non è assolutamente finita qui e nelle prossime ore si potrebbe avere una sorpresa assolutamente importante e, soprattutto, imprevista alla vigilia.

Visto il via libera al Lecco, il Perugia si starebbe concentrando sull’iscrizione del Parma per puntare al ripescaggio. Le indiscrezioni di stampa parlando di un sì arrivato proprio in extremis e quindi Santopadre è al lavoro per trovare qualche cavillo. I Ducali sono assolutamente tranquilli e hanno ribadito di non avere ricevuto nessuna segnalazione in merito.

Ma da Perugia sono pronti ad una vera e propria battaglia legale per riuscire ad arrivare al ripescaggio. Compito non facile per i motivi che abbiamo detto in precedenza e quasi certamente gli umbri saranno chiamati ad una impresa in C. Ma la speranza è l’ultima a morire e si proverà a ribaltare la situazione.

Serie B: il Perugia prepara la battaglia legale contro il Parma

Nessun ricorso al momento o altro, ma il Perugia semplicemente nelle prossime ore analizzerà nei dettagli la domanda di iscrizione del Parma per valutare se è tutto in ordine. Le indiscrezioni di stampa sembravano confermare qualche piccolo problema, ma per il momento la società emiliana non ha confermato queste voci.

Vedremo se alla fine il Perugia riuscirà ad avere la meglio oppure il Parma, come si ipotizza da tempo, continuerà il suo campionato in Serie B. E per gli umbri ci sarà una vera e propria impresa per ritornare in cadetteria.