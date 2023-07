Tragedia Sergio Rico, le autorità spagnole svelano tutto

Le condizioni di Sergio Rico in Ospedale migliorano, ma arrivano novità importante dal punto di vista giudiziario

La tragedia di Sergio Rico è ormai nota in tutto il mondo e ha toccao personalmente i tifosi del Paris Saint Germain i quali lo hanno ricordato più volte durante le ultime partite dell’ultima Ligue 1, tra l’altro vinta con molte giornate di seguito.

Un successo tuttavia contraddistinto da un retrogusto piuttosto amaro per via della situazione che ha visto protagonista il vice di Gianluigi Donnarumma, finito in ospedale a causa di un incidente a cavallo avvenuto in circostanze poco chiare in un maneggio di Huelva. Oggi il ragazzo sta leggermente meglio, la moglie e la famiglia non lo ho abbandonano un istante e i medici hanno fatto sapere che nell’ultimo periodo vi sono stati netti miglioramenti delle sue condizioni fisiche.

Nelle prossime settimane o mesi si spera dunque che venga dimesso. In tal senso i medici non hanno ancora dato certezze, ma tutti sono convinti che il peggio sia passato.

Caso Sergio Rico, polizia sospende le indagini: mancano le prove

Nel frattempo, mentre Sergio lotta come un leone in seguito al trauma cranico riportato, la polizia spagnola ha lavorato a più non posso per capire cosa gli sia successo. Numerose inchieste giornalistiche sono nate nell’ultimo periodo. Secondo una delle più quotate, il cavallo di Sergio Rico sarebbe andato su di giri a causa della presenza di numerosi muli: l’animale si sarebbe spaventato a tal punto da scaraventare il portiere per terra e colpirlo alla testa provocandogli un trauma.

Tralasciando questa pista molto veritiera, la polizia spagnola che indagava sul caso ha deciso di archiviare il tutto. Lo riporta il media spagnolo Cadena Ser che ha letto e studiato bene le carte prodotte dagli investigatori racchiuse in un documento di 64 pagine.

Secondo coloro i quali hanno seguito il caso, non esistono prove evidenti e testimoni che sappiano dire con certezza quanto è accaduto al portiere. Il giudice del tribunale numero 2 di La Palma de Contado – riporta As – ha deciso per questo di archiviare il caso, poiché non esistono prove evidenti che il ragazzo addirittura si trovasse sul cavallo.

Il caso quindi è stato archiviato, ora l’unica priorità ovviamente è la sua salute. Stando alle dichiarazioni della moglie Alba Silva, Rico sta progressivamente migliorando, si è messo alle spalle il periodo più critico della malattia. Il prossimo passo è ora lasciare l’ospedale di Siviglia nel quale è ricoverato: questo step dovrebbe essere raggiunto almeno tra qualche mese.