La Juventus si sta preparando a cambiare volto in vista della prossima stagione: sono parecchie le novità in arrivo, e una riguarda l’attaccante Dusan Vlahovic

Potrebbe rientrare anche Dusan Vlahovic nel vorticoso giro di attaccanti che a breve potrebbe partire in Europa. Tutto può dipendere da Kylian Mbappe e il suo destino al Paris Saint Germain. Se il campione francese andrà via (col Real Madrid candidata unica, a quanto pare) allore il club parigino dovrebbe sostituirlo a suon di milioni, e da lì comincerebbe il giro di attaccanti.

Sarebbe coinvolto anche lo juventino, che assieme a Victor Osimhen ed Harry Kane sono i pezzi pregiati del mercato. Costosissimo, a quanto pare, l’attaccante del Napoli, ma anche l’inglese e il serbo non sono sono da meno. La Juventus valuta e riflette, pensando di poter fare una buona operazione, anche se la maxi plusvalenza può essere accantonata. Il serbo fu pagato moltissimo dalla Fiorentina: 70 milioni. La sua valutazione non è aumentata.

È anche comprensibile, visto che nella sua prima stagione e mezza ha fatto bene ma non benissimo, aprendo a qualche dubbio. Forse le sue caratteristiche non sono state esaltate dal modulo di Allegri e dal suo calcio un po’ compassato. Da parte di Vlahovic sono arrivati molti sprazzi di gran classe, ma il vero problema è la continuità. Soprattutto, in questa stagione ci sono stati anche molti problemi fisici.

La Juventus e i dubbi sulla cessione di Vlahovic

Ecco perché la Juventus ha aperto la riflessione, ma ben sapendo che difficilmente potrà chiedere una cifra maggiore di 70 milioni di euro.

Stesse valutazioni che sta facendo anche il Napoli, che per Osimhen chiede ben 150 milioni. e il Tottenham, che per Kane ne chiede 100.

Tuttavia, per tutti questi club ci sarebbe un attaccante che rappresenta una forte tentazione per sostituire uno di questi gioielli. Si tratta del giovane Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Ha segnato 10 gol in campionato e 4 assist, ma senza essere un titolare fisso e facendo i conti con i suoi 20 anni.

Attaccante di valore, forte fisicamente, e con tutte le caratteristiche giuste per diventare un bomber importante. Da capire se l’Atalanta davvero lo vende e a quanto. Il danese è nel mirino di tutti i club europei che stanno cercando un centravanti, solo il Psg non sembra essere nella lista: almeno per il momento.

L’Atalanta lo ha pagato complessivamente 20 milioni di euro, e come minimo ne chiederebbe il triplo. Questo il dilemma della Juventus: perché se dovesse incassare 70 milioni per Vlahovic ma spenderne altrettanti per il suo sostituto, forse l’intera operazione potrebbe non valere la pena.