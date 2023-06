Wanda Nara e il mate in costume: quel bikini è minuscolo

Wanda Nara non smette di mandare in estasi i propri followers sui social: in costume fa strage di cuori

È tempo di calciomercato e Wanda Nara si trova impegnata come non mai a cercare una sistemazione al proprio coniuge, Mauro Icardi. Quest’ultimo, dopo aver lasciato la Turchia ed essere tornato al Paris Saint Germain, deve ancora decidere la sua prossima destinazione. In questo momento si parla di qualche club di Serie A interessato a lui, ma tutto è molto incerto.

Momento dunque molto delicato, ma Wanda comunque cerca di rilassarsi in queste settimane per ricaricare per bene le batterie in vista della prossima stagione. Sui social network la modella argentina è una presenza costante e di rilievo. Ogni giorno si preoccupa di aggiornare i propri followers pubblicando foto o storie.

Nell’ultimo anno la sua vita professionale è andata anche al di là del semplice calcio. Wanda ha preso parte al noto programma culinario Masterchef mentre, quando può, torna in Italia sempre per partecipare a qualche programma di approfondimento calcistico. In fondo il suo cuore è rimasto nel Bel paese.

Wanda Nara: in bikini non ha rivali, Instagram esplode

Negli ultimi mesi la bella Wanda è stata al centro del gossip argentino per un presunto flirt con un concorrente di Masterchef. Non solo, è circolata molto la notizia secondo la quale avrebbe cominciato una relazione con il rapper L-Gante. Tuttavia, Wanda ha detto successivamente che tra i due vi è soltanto una forte amicizia. All’argentina, in questo periodo conviene pensare a Mauro e alla sua prossima squadra dato che il Paris Saint Germain ha ormai espresso intenzione di liberarsi dell’ex Inter.

Comunque, a prescindere dalle voci e dal chiacchiericcio social, l’argentina continua a essere una delle influencer più seguite al mondo con oltre 16 milioni di seguaci. Fisico come al solito spaziale, forme paradisiache e un sorriso stratosferico. Tutto questo è Wanda Nara che riesce ad aumentare la propria visibilità grazie all’arrivo dell’estate. Rimane infatti l’assoluta protagonista della bella stagione indossando bikini sempre più particolari.

In particolare, in uno scatto pubblicato nemmeno venti ore fa, Wanda ha voluto fotografarsi con in mano un tipico mate, una bevanda molto diffusa in Sud America (e in Argentina) ricavata dall’infusione di foglie dell’omonima erba, e un bikini color giallo che ci permette di ammirare ancora meglio le sue forme.