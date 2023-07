100 milioni e addio Inter: hanno scelto Lautaro

Il gioiello nerazzurro è finito in un giro di mercato di altissimo livello. I dettagli della trattativa per la punta

In un attacco che sta cambiando totalmente forma, è partito Edin Dzeko direzione Fenerbahce, è arrivato Marcus Thuram, a zero dal Borussima Moenchengladbach, l’Inter potrebbe vivere un tormentone per la certezza offensiva di Simone Inzaghi.

Mentre l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono al lavoro col Chelsea per trattenere Romelu Lukaku – impresa decisamente ostica – Lautaro Martinez è diventato l’oggetto del desiderio di almeno due società di primissimo livello. Ovviamente parliamo di Premier e Liga. Campion del Mondo e finalista di Champions, Lautaro in 38 gare di serie A ha garantito 21 sigilli e 7 assist. Tre gol e altrettanti assist nelle 13 sfide di Champions.

Infine, nella Coppa Italia vinta contro la Fiorentina, in 5 recite ha segnato 3 gol e fornito 1 assist. Al momento la trattativa è in fase embrionale, ma dalla Premier, dopo una stagione da dimenticare, c’è chi è pronto a mettere sul piatto una cifra che potrebbe far traballare Steven Zhang.

Inter accerchiata: Real e Chelsea vogliono Lautaro

Non è un’estate semplice per i nerazzurri, alle prese come sempre con la necessità di costruire la squadra, nonostante il pesante debito. Un’altra insidia importante arriva da Premier e Liga. Il nodo di tutti, indirettamente, è Kylian Mbappé.

Il francese era il primo obiettivo di mercato del Real Madrid, ma il PSG non lo molla e a questo punto i Blancos potrebbero aspettare l’anno prossimo per averlo a parametro zero. Come rivela elgoldigital.com, gli spagnoli come piano B avrebbero pensato proprio al centravanti argentino. Il club di Florentino Perez in realtàà ha sondato diversi profili, senza mai affondare il colpo. Kai Havertz è finito all’Arsenal, mentre Harry Kane sembrerebbe vicino al Bayern Monaco.

In virtù di questa situazione, considerato anche l’addio di Karim Benzema. il Real Madrid avrebbe acceso i fari in direzione Milano. A incrociare i guanti con le Merengues però ci sarebbe un altro club, disposto a mettere 100 milioni sul piatto nerazzurro. Il Chelsea di Mauricio Pochettino sarebbe pronto a sferrare l’assalto, anche per dimenticare una stagione orrida, terminata al 12° posto in Premier.

Come riporta la stessa fonte, il sodalizio londinese ha già acquistato Nicolas Jackson e Christopher Nkunku, Lautaro Martínez sarebbe la ciliegina per avere un attacco di grande impatto. Il triangolo è decisamente pericoloso, considerata anche la differenza di cash in mano a Real e Chelsea.

L’Inter dal canto suo vanta un contratto col giocatore fino al 2026, strapparlo a Inzaghi non sarà facile. Tra pochi iniziano i ritiri e chi volesse il bomber iridato dovrebbe sbrigarsi, l’Inter tentennerà ma non è detto che 100 milioni possano bastare.