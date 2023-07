Anna Tatangelo con un vestito che la esalta: forme da sogno

Anna Tatangelo mette il suo fascino in primo piano con un abito decisamente speciale: e le curve non tradiscono

Nel terzo millennio, è stata, ed è, una delle cantanti italiane la cui presenza sul palco si vede e si sente sempre e comunque. Con una carriera iniziata ad altissimo livello fin da giovanissima, Anna Tatangelo ha saputo entrare nel cuore di tutti con una voce capace di sprigionare emozioni intense e fortissime.

La 36enne ciociara, più volte sugli scudi al Festival di Sanremo, ha raccolto grandi successi lungo il suo percorso artistico e negli ultimi anni si è affermata anche come conduttrice televisiva di successo. Soprattutto, conquistando il cuore dei fan con un fascino e una sensualità impossibili da ignorare e che la rendono una delle interpreti musicali più seducenti in assoluto, come testimonia del resto il vasto numero di fan sui social (quasi due milioni di followers su Instagram).

Post e scatti vari attirano sempre l’attenzione e in questo Anna è a dir poco maestra. Una vera e propria strage di cuori ogni volta e avviene anche in questo caso, con l’ultimo post sul web che fa da annuncio per un appuntamento molto sentito per lei e non solo.

Anna Tatangelo madrina del Pride a Napoli, l’abito multicolore è un sogno: la scollatura spunta e infiamma il pubblico

Anna sarà infatti la madrina del Pride di Napoli, giornata evento per il sostegno a favore dei diritti della comunità LGBTQ+. Sabato 1 luglio, nel capoluogo campano, un lungo corteo pomeridiano che, partendo da piazza Dante, porterà tutti alla Rotonda Diaz, sul lungomare, dove la serata si concluderà con le esibizioni di vari artisti, tra cui la stessa Tatangelo. Che scalda i motori, e non solo, così.

Il vestito, recando in sé tutti i colori dell’arcobaleno, è ovviamente a tema ed è un omaggio alla comunità LGBTQ+. Con un dettaglio che non può certo lasciare indifferenti, quello della vertiginosa scollatura che fa capolino e attira la solita tempesta di commenti estasiati e like. Le curve super seducenti di Anna non mancano di far battere forte il cuore, la cantante è in forma smagliante e di certo regalerà spettacolo non solo in occasione della manifestazione appena richiamata ma anche nel resto dell’estate, con scatti su scatti destinati a infuocare l’atmosfera.