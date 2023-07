Bomba da 120 milioni: la Juve ne vende tre

La Juve ha bisogno di denaro da poter reinvestire sul mercato: i bianconeri potrebbero cedere tre giocatori per intascare 120 milioni

La Juve ha già messo a segno alcune operazioni importanti in questo mercato estivo, dimostrando a tutti di voler tornare subito competitiva per lo scudetto. I bianconeri hanno rinnovato il contratto di Adrien Rabiot per un’altra stagione, consentendo ad Allegri di poter continuare a contare su una pedina fondamentale e su uno dei migliori giocatori della scorsa annata.

Inoltre, la Juventus ha anche finalizzato l’acquisto dell’esterno Timothy Weah dal Lille per 12 milioni di euro. Sono solo le prime mosse, dato che la dirigenza bianconera sa bene che bisognerà intervenire anche in altri reparti per rinnovare l’organico e garantire davvero ad Allegri una rosa che possa competere per il vertice.

Tuttavia, prima di poter operare concretamente in entrata la Signora ha anche bisogno di liberarsi di alcuni giocatori, sia per risparmiare sugli ingaggi che per fare cassa con le cessioni. Gli addii di Di Maria e Paredes hanno già consentito di tagliare molto la spesa complessiva per gli stipendi, che dovrebbe assottigliarsi ulteriormente con le probabili partenze di Cuadrado (in scadenza) e Alex Sandro (in Arabia o rescissione).

La Juve potrebbe ricavare 120 milioni: pronte tre cessioni

L’impressione degli esperti di calciomercato è che la Juve non si fermerà qui, dato che alcuni calciatori non rientrano nei piani di Allegri. Tra questi ci sono i rientranti dai prestiti, in particolare Denis Zakaria, che sembra avere più di una richiesta in Premier League.

Il West Ham ha già chiesto informazioni a Madama sul centrocampista svizzero, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Chelsea. Gli Hammers sono disposti a presentare un’offerta sui 15 milioni di euro: una cifra che la Juve considera congrua per il giocatore.

Sempre dalla Premier League potrebbero arrivare anche altre offerte per alcuni pezzi pregiati della Juventus. In questi ultimi giorni si parla soprattutto di Federico Chiesa, che sembra non riuscire proprio a trovare un buon feeling con Massimiliano Allegri.

La sua cessione è tutt’altro che impossibile, anche se la Juve lo lascerà andare via solo con un’offerta davvero irrinunciabile. Il Newcastle è senza dubbio un club che potrebbe garantire ai bianconeri la cifra richiesta: i Magpies sarebbero infatti intenzionati a spendere tra i 45 e i 50 milioni di euro per Chiesa.

Infine si registra anche un interessamento del Tottenham per Bremer. La Juve ha versato 48 milioni la scorsa estate nelle casse del Torino per assicurarsi il difensore brasiliano. In caso di offerta da 60 milioni degli Spurs la Signora aprirebbe alla cessione del giocatore.