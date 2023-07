Di Maria, la battuta su Allegri spiazza i tifosi della Juve

Di Maria si lascia andare a un’incredibile battuta su Max Allegri: i tifosi della Juventus restano senza parole

Tempo di vacanze nel mondo del calcio. La stagione 2023/24 sta per iniziare, ma quella appena conclusa si porta ancora con sé lo strascico di alcune polemiche che probabilmente verranno spazzate solo via quando il pallone tornerà a rotolare. In casa Juventus, ad esempio, in molti si interrogano adesso su che giudizio dare all’avventura bianconera di Angel Di Maria, durata un solo anno e decisamente al di sotto delle aspettative, tra infortuni e lunghi periodi di pausa.

Un’avventura profondamente segnata, a quanto pare, anche da un rapporto contraddittorio tra il fuoriclasse argentino e Allegri, dimostrato ancora una volta dallo stesso Fideo con una battuta sui social che non è piaciuta alla gran parte dei tifosi bianconeri.

È evidente che in questo momento ci siano pochi personaggi del mondo del calcio in grado di dividere più di Allegri l’opinione dei tifosi della Juventus. Confermato sulla panchina della Vecchia Signora per un altro anno, il tecnico è quasi quotidianamente alle prese con attacchi, più o meno gratuiti, da chi sostiene con forza l’#AllegriOut, oggi ben più di un hashtag di tendenza.

E a dare forza a questo sentimento anti-allegriano ci ha pensato negli ultimi giorni anche lo stesso Di Maria. Ormai ex calciatore della Juve, il Fideo se n’è andato quasi senza fare rumore, con estrema naturalezza, alla scadenza di contratto.

Nonostante una stagione con più ombre che luci, è sembrato non sentire minimamente il peso del fallimento di un’annata che gli juventini raramente dimenticheranno, e non per gol memorabili o vittorie prestigiose. E lo ha dimostrato ancora una volta con una battuta che non è per nulla piaciuta a buona parte del popolo zebrato.

Di Maria prende in giro Allegri? I tifosi della Juventus si dividono

Noncurante di quanto accaduto, il campione del mondo ha preferito salutare tutti con un post Instagram abbastanza scontato e lasciare Torino in sordina, quasi la sua avventura in Serie A non fosse stata altro che una breve e piacevole vacanza. Un atteggiamento che in molti hanno considerato poco professionale. E se tutto questo non bastasse, ha pensato bene nelle ultime ore di accendere ancora gli animi dei tifosi con una battuta contro Allegri che a tanti non è per nulla piaciuta.

Tutta ‘colpa’ di Matias Soulé. Il giovane talento argentino della Juventus ha legato molto con Di Maria nella stagione appena terminata. Più volte sono stati avvistati insieme, e anche sui social Angel non ha perso occasione per dare il proprio supporto a un giocatore che ha tutto per diventare una delle stelle della nuova Juventus.

Su Instagram negli ultimi giorni proprio il talento bianconero ha voluto condividere con i suoi follower una foto del suo nuovo look, una capigliatura sbarazzina, biondo platino, molto moderna e alquanto audace. Non proprio il taglio di capelli tipico dello ‘stile Juve’, e a rimarcarlo ci ha pensato lo stesso Fideo, con un’uscita che ha destato scalpore. Commentando la foto, Di Maria ha infatti scritto: “Che capelli! A tuo padre Allegri non piacerà questo look“.

Parole che sono sembrate a molti una netta presa in giro nei confronti dell’allenatore livornese, oltre che una conferma di un rapporto controverso tra i due, naufragato definitivamente tra aprile e maggio, in un periodo in cui più volte Max ha preferito fare a meno dell’ex PSG, piuttosto che mandare in campo un calciatore svogliato e poco motivato.

Ma anche su questo i tifosi si dividono. Per alcuni Di Maria farebbe infatti meglio a non parlare più della Juve, dopo essersi comportato così male. Per altri, invece, avrebbe pienamente ragione ad attaccare Allegri, ritenuto il principale artefice delle difficoltà bianconere. Chi ha ragione? Dirlo è impossibile. Come sempre accade, la risposta probabilmente la darà solo il tempo.