È ufficiale, si ritira subito: il calcio saluta un altro protagonista

A soli trentatré anni ha deciso di ritirarsi dal calcio a causa di vari problemi alla schiena: il difensore fa commuovere i tifosi sui social

Cresciuto nel Rennes e con un passato a Le Havre, Nizza, Fulham, Anversa e più recentemente allo Strasburgo, un difensore di soli 33 anni appende gli scarpini al chiodo.

Si tratta di Maxime Le Marchand, difensore francese nativo di Saint-Malo cha iniziato la sua carriera da calciatore al Rennes. Nella stagione 2008/09 fu convocato in prima squadra dal Rennes senza mai debuttare in Ligue 1, massima serie del calcio francese.

Nell’anno successivo, Le Marchand fu ceduto a Le Havre, club dell’omonima città, che nel 2009 era appena retrocesso in Ligue 2 (corrispondente alla Serie B italiana). A Le Havre, il difensore classe 1989 ha totalizzato 161 presenze, condite da cinque reti, in sei anni.

Il primo luglio del 2015 fu acquistato dal Nizza per una cifra pari a circa seicentomila euro. Le Marchand restò nel club rossonero fino al 2018. Con il Nizza, il difensore ha totalizzato 65 presenze ed un gol in tre stagioni.

Nel luglio del 2018, il cartellino di Maxime Le Marchand fu comprato dal Fulham, club inglese di Premier League. Nel primo anno in Inghilterra, Le Marchand retrocesse in Championship con il suo club mentre nell’anno successivo il Fulham vinse i play-off contro il Brentford, tornando in Premier League.

Il primo febbraio 2021, Le Marchand fu ceduto in prestito all’Anversa, club della prima serie belga. In sei mesi collezionò 13 presenze e tre gol con la maglia del club di Jupiler Pro League.

A fine agosto dello stesso anno, il difensore torna in Francia, venendo acquistato dallo Strasburgo a parametro zero. Con il club francese ha messo a segno un gol in 38 presenze.

Le Marchand dà l’addio al calcio a soli 33 anni: il messaggio commuove i tifosi

Maxime Le Marchand, in carriera, ha ricoperto vari ruoli: dal difensore centrale al terzino destro, fino anche giocare in mediana di centrocampo.

Nella stagione 2021/22, il difensore francese è stato fermo per circa 121 giorni a causa di problemi legati alla schiena, saltando sedici partite. Tuttavia, non è stato un caso isolato: anche nella stagione 2019/2, Le Marchand è stato fermo ai box per 204 giorni, perdendo 24 partite, sempre a causa dello stesso problema alla schiena.

Qualche giorno fa, sui social, Le Marchand ha pubblicato un post spiegando che il problema alla schiena gli era ricomparso nonostante l’intervento chirurgico sostenuto circa un anno e mezzo prima. Nel post, il difensore esprime la sua volontà di appendere gli scarpini al chiodo prematuramente dopo attente valutazioni fatte anche con i dottori.

Al termine del post, Maxime Le Marchand ringrazia i tifosi di tutti i club nei quali ha giocato e saluta i compagni di squadra che l’hanno accompagnato anche nei momenti difficili.