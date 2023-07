Elisabetta Canalis, bellezza senza età: lo scatto stende tutti

Nonostante i molti impegni Elisabetta Canalis è molto attiva su Instagram, dove spesso e volentieri carica contenuti molto apprezzati dai fan.

Elisabetta Canalis ottiene la definitiva notorietà nel 1999 quando, insieme a Maddalena Corvaglia, diventa la ‘velina’ nel noto programma televisivo targato Mediaset ‘Striscia la Notizia’. Da quel momento in poi la carriera ha preso il sopravvento, portandola ad approdare sul grande schermo e non solo.

Oltre a varie partecipazioni sul piccolo e grande schermo, la Canalis è stata protagonista di due calendari, uno per CQ e uno per MAX. Negli ultimi anni Elisabetta Canalis da visibilità a quella che è stata una delle più grandi passioni, la kickboxing: Elisabetta infatti è protagonista di un match sul ring con la modella Rachele Muratori, vincendo la sfida.

Molto movimentata anche la vita sentimentale. Dopo la storia con l’ex calciatore Christian Vieri, Elisabetta ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per proseguire gli studi della lingua inglese. Nel 2009 è al centro del gossip per la storia d’amore con la star di Hollywood George Clooney, terminata nel 2011. Negli States si è sposata con il chirurgo Brian Perri, con cui ha una figlia di nome Skyler Eva nata nel 2015. Da pochi mesi, come annunciato dalla stessa Canalis al settimanale ‘Oggi’, la loro storia è giunta al termine.

Nonostante questo è molto attiva sui social, dove condivide momenti di vita privata e professionale. Uno degli ultimi scatti pubblicati ha lasciato completamente a bocca aperta tutti i propri follower.

Elisabetta Canalis incanta, lo scatto è provocante: fan a bocca aperta

Elisabetta Canalis è molto seguita su Instagram, con il proprio profilo che conta ben 3,5 milioni di follower. I follower apprezzano molto i contenuti caricati, soprattutto quelli dove pratica kickboxing che ottengono svariati like.

L’ultima foto pubblicata, però, ha lasciato i fan decisamente senza fiato. Nello scatto, infatti, possiamo ammirarla con indosso un costume di colore nero, che lascia intravedere un fisico perfetto e delle forme molto prosperose. Come prevedibile i follower si sono scatenati nei commenti con frasi come “sei sempre super fantastica, grande Ely” oppure “Elisabetta sei PAZZESCA”.

Elisabetta Canalis apprezza molto questi commenti, tanto di commentarli con un emoticon a forma di cuore. Con l’estate appena iniziata, oltre all’attività lavorativa Elisabetta non perde occasione per concedersi un pò di relax, accontentando i follower con scatti da lasciare senza parole. I fan restano in attesa di un nuovo scatto che, sperano, sia ancora più provocante.