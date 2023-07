Lukaku alla Juve: l’offerta è quella giusta

Il futuro di Big Rom è ancora tutto da decidere: ma la Juventus fa sul serio e può lasciare a bocca asciutta sia il Milan che l’Inter

Il suo legame con l’Inter è fortissimo e, nonostante un’annata fatta di molti bassi e pochi alti, Romelu Lukaku rimane comunque uno degli attaccanti più quotati nel panorama europeo. Il gigante belga non conosce ancora il suo futuro.

A sorpresa, però, chi potrebbe effettivamente decidere di puntare su di lui è la Juventus. Tempo fa gli fu chiesto in un’intervista della possibilità di vestire la maglia bianconera, così come quella del Milan. Ed il bomber 30enne è stato a dir poco categorico: “Mai“, ripetuto più e più volte. Ma nonostante ciò si sa come il mondo del pallone sia abile a sorprendere tutti, con piste considerate impossibili che nel giro di qualche settimane prendono quota spiazzando proprio tutti.

Questo potrebbe essere il caso del centravanti che, concluso il suo periodo in prestito nella Milano nerazzurra, potrebbe tornare sotto altre vesti in Serie A. Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, la Juventus sarebbe pronta a subentrare nella tanto chiacchierata corsa al cartellino di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, estremamente legato ai colori nerazzurri, è però destinato a dire addio all’Inter per ritornare dopo il prestito, al Chelsea.

La Juve sprinta per Lukaku: così può firmare

I ‘Blues’, che solo due anni fa hanno pagato il cartellino del centravanti 113 milioni di euro, puntano quindi ad incassare dall’eventuale cessione di ‘Big Rom’. Il quotidiano spagnolo sottolinea come la Juventus, alla ricerca di un attaccante di spessore, starebbe provando ad insidiare l’Inter per Lukaku.

I nerazzurri, che non hanno fatto passi concreti verso un’eventuale proposta ai londinesi per riprendersi il belga, rischiano dunque di rimanere a mani vuote. Un discorso che, a conti fatti, riguarda anche il Milan. Il club di Gerry Cardinale, dopo il ritiro dal calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, vuole una stella lì davanti che si alterni al quasi 37enne Giroud. Ma la ‘Vecchia Signora’ ha già pronta un’offerta che potrebbe allettare subito Todd Boehly e spingere il Chelsea a dire immediatamente addio a Lukaku.

Sono infatti 30 i milioni che il club piemontese ha intenzione di mettere sul piatto per strappare il centravanti di Antwerpen che ha da poco compiuto 30 anni. Una cifra che potrebbe non bastare, ma le valutazioni a riguardo verranno fatte dal club inglese nelle prossime settimane. Lukaku, sotto contratto coi ‘Blues’ fino al 30 giugno 2026, nell’ultimo anno con la maglia dell’Inter addosso ha accumulato 37 presenze complessive con 14 gol e 7 assist vincenti.