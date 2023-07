Allegri resta, Vlahovic no: l’addio alla Juventus ha già preso quota

Allegri e Vlahovic non resteranno entrambi alla Juventus il prossimo anno. Le manovre di mercato dei bianconeri ormai sembrano piuttosto chiare

Il centravanti serbo, anche secondo i bookmaker, potrebbe lasciare Torino nelle prossime settimane. Ci sono diverse opzioni che i dirigenti bianconeri stanno vagliando. Un sacrificio a cui non si oppone Allegri, mai troppo convinto delle sue qualità.

Il mercato della Juventus è piuttosto leggibile in questo momento. I bianconeri hanno da poco chiuso l’acquisto di Timothy Weah, che nell’idea di Manna e Giuntoli (liberatosi dal Napoli il 30 giugno…) dovrà prendere il posto di Cuadrado. Ora c’è da stabilire chi sarà il grande sacrificato per finanziare il resto delle trattative in ingresso. “La Vecchia Signora” ha bisogno di far respirare il bilancio, specie dopo la mancata qualificazione alla Champions League.

Gli indiziati a lasciare la Continassa sono principalmente due: Bremer o Vlahovic. Se sul difensore brasiliano c’è però il veto di Massimiliano Allegri, il centravanti serbo non ha questo tipo di appoggio. Il tecnico toscano ha chiuso i dubbi sul suo futuro e al 99% rimarrà a Torino.

Le sirene provenienti dall’Arabia Saudita non hanno scalfito la sua voglia di proseguire nel calcio che conta e soprattutto in Italia. Il suo contratto scadrà nel 2025 e la società non ha intenzione di esonerarlo.

Le linee guida per gli acquisti e le cessioni le traccerà quindi sempre lui, anche in base ai paletti economici della società.

Juventus, secondo i bookmakers Vlahovic partirà: il favorito è il Chelsea

Tutti gli indizi lasciano credere che le strade di Vlahovic e della Juve si separeranno dopo appena un anno e mezzo di convivenza. Pagato oltre 70 milioni a gennaio 2022, l’ex Viola ha convinto solo a sprazzi, non trovando mai quella continuità di rendimento che aveva convinto i dirigenti bianconeri ad investire una cifra simile.

Ora il suo futuro potrebbe essere all’estero e più precisamente in Premier League, dove gli estimatori davvero non mancano. Su Vlahovic sono piombate quasi tutte le big britanniche e ora anche i bookmaker puntano su questa opzione.

Stando alle quote diffuse da ScommesseItalia, il grande favorito è il Chelsea. I Blues come futura destinazione si giocano a 2,50, mentre a seguire si trova il Bayern Monaco, a 3,50.

A proposito di inglesi, lo United ha una quota di 7,50, inferiore a quella del Real Madrid, alla ricerca di un nuovo Benzema (10). Infine non è da scartare, anche se improbabile, l’ipotesi Arabia Saudita, con un pagamento di 30 volte la posta.