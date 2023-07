Annalisa, matrimonio tra campioni: chi c’era al ricevimento

Matrimonio tra campioni per Annalisa: ricevimento pieno di vip per la cantante ligure che ha sposato Francesco Muglia

Fiori d’arancio per Annalisa Scarrone. La notizia era nell’aria. Anzi, tutti sapevano che il matrimonio della cantante era prevista per questi giorni. L’artista e il suo nuovo maritino, Francesco Muglia, hanno voluto però prendere tutti in contropiede.

Dopo aver fatto trapelare che sarebbero convolati a nozze il 1° luglio in Liguria, hanno anticipato i tempi con una cerimonia ad Assisi il 29 giugno. Un rito civile nella Basilica di San Francesco, davanti a pochissimi e selezionatissimi invitati, in attesa di un ricevimento pieno di vip e campioni.

Quel che contava per Annalisa e Francesco era la riservatezza massima, e sono riusciti a ottenerla con una cerimonia blindata e molto poco social. Anzi, per nulla. Tra i pochi dettagli di cui la stampa è venuta a conoscenza ci sarebbe il fatto che i due, dopo il matrimonio, si siano potuti godere un aperitivo nel chiostro di San Francesco, prima di spostarsi con gli invitati per un primo ricevimento nella Locanda del Cardinale, un ristorante nel centro di Assisi.

Un festeggiamento sobrio, nello stile desiderato dall’ex stella di Amici per quanto riguarda la sua vita privata, con tanto di menù con proposte vegetariane per andare incontro alle esigenze alimentari della stessa Nali e di alcuni invitati. Ma la festa non è finita. Il 1° luglio è infatti in programma un secondo ricevimento, nella sua Liguria, e stavolta con molti più invitati e tantissimi campioni tra i presenti.

Matrimonio Annalisa, quanti vip tra gli ospiti: chi ci sarà

Sappiamo che l’artista e Francesco festeggeranno in una location a Tellaro, frazione di Lerici, meraviglioso borgo in provincia della Spezia. In particolare, i due sposi avrebbero scelto l’Eco del Mare, un “night & day beach club” molto esclusivo, che per quanto riguarda il lato alberghiero è gestito, tra l’altro, dalla moglie di Zucchero. E ovviamente Sugar dovrebbe presenziare tra gli ospiti della festa, insieme a tanti altri vip e campioni.

Più che i campioni dello sport, stando a quanto trapela dovrebbero partecipare alle celebrazioni liguri molti campioni del mondo della musica, com’è giusto che sia. A quanto trapela non mancheranno J-Ax e Fedez, con le relative consorti, amici e complici di Nali nel suo tormentone estivo Disco Paradise. Ma dovrebbe esserci spazio anche per Alessandra Amoroso e per Davide Simonetta, produttore, autore e tra l’altro ex fidanzato di Annalisa. I due sono rimasti in buoni rapporti e a quanto pare anche lui non mancherà alla festa, insieme alla sua nuova compagna.

Ma potrebbe esserci spazio anche per Maria De Filippi e per tanti altri volti noti del mondo della televisione e della musica, tra cui molti ex protagonisti del talent che l’ha lanciata ai vertici delle classifiche. In totale si tratterebbe di circa duecento persone. E non è detto che tra queste non possa apparire, a sorpresa, anche qualche campione del mondo del calcio, considerando tra l’altro che Nali è anche presidente onorario di un club calcistico. Quale? L’Olimpia Carcarese, ossia la squadra di Carcare, la località in provincia di Savona in cui è cresciuta.