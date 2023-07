Assist bomba alla Juve: contratto rifiutato

La Juventus è pronta fiondarsi con decisione sul calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Il primo acquisto, infatti, è già stato annunciato dal club bianconero.

Dopo un periodo di blocco per definire situazioni molto spinose, la Juventus può iniziare a programmare il calciomercato estivo per rinforzare la propria rosa. A tal proposito, il primo acquisto è già stato annunciato dalla società.

Stiamo parlando dell’ala destra statunitense Timothy Weah, che arriva dal Lille per poco più di dieci milioni di euro. Acquisto importante per Massimiliano Allegri, visto che il classe 2000 può ricoprire più ruoli. Oltre al suo ruolo naturale, infatti, in diverse occasione ha giocato anche in difesa, sia sulla corsia di destra che di sinistra. La sua duttilità è una dote molto apprezzata dal tecnico livornese, che potrà cosi impiegarlo in svariate zone del campo.

Un altro grande colpo la dirigenza bianconera lo ha messo a segno con il rinnovo di Adrien Rabiot, che ha deciso di restare alla Juventus per un ulteriore stagione. Chi invece ha salutato definitivamente è Juan Cuadrado, che lascia Torino dopo otto anni per via della scadenza del contratto. Tra coloro che possono dire addio troviamo anche Bremer che, in caso di grande offerta, la dirigenza potrebbe decidere di sacrificare. Per la Juventus, quindi, ora la priorità è intervenire in difesa, per cercare ci regalare rinforzi importanti a mister Allegri. A tal proposito, l’obiettivo principale è stato già individuato dalla ‘Vecchia Signora’.

Rinnovo difficile, la Juventus pronta ad approfittarne: affare possibile

La Juventus potrebbe perdere Gleison Bremer. Il difensore ex Torino, arrivato in bianconero solamente un anno fa, può partire in caso di offerte significative.

Proprio per questo la ‘Vecchia Signora’ non vuole farsi trovare impreparata, tanto che sta monitorando la situazione di un importante calciatore che milita in Spagna. Stiamo parlando di Mario Hermoso, difensore centrale classe 1995 dell’Atletico Madrid. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, l’offerta di rinnovo proposta dai colchonores non soddisfa pienamente il calciatore.

Vista la situazione la Juventus ci sta seriamente pensando, soprattutto se la cessione del difensore brasiliano dovesse concretizzarsi ufficialmente. La concorrenza però non manca, visto che sul classe 1995 c’è l’interesse di diverse società di Premier League che seguono l’evolversi della situazione. Qualora non riuscisse ad arrivare al rinnovo, l’Atletico Madrid può pensare di cederlo subito per non rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate. La Juventus attende sviluppi, con Hermoso obiettivo principale per rinforzare il reparto difensivo del tecnico livornese.