Calciomercato, Buffon ha deciso: ecco cosa farà a 44 anni

Gianluigi Buffon continua ad essere protagonista in Serie B con il Parma: ora la sua decisione, c’è anche l’Arabia. La scelta per il futuro

Una carriera ad allenarsi duramente senza mollare di un centimetro. La sua voglia sembra quella di un ragazzino alle prime armi: è tornato protagonista a Parma per vivere una seconda giovinezza. Il suo sogno era quello di contribuire alla promozione in massima serie, ma ai playoff è arrivata la delusione in semifinale contro il Cagliari. Gianluigi Buffon ora dovrà prendere una decisione definitiva.

Un esempio in campo e fuori con qualche polemica di troppo: Gianluigi Buffon ha sempre superato ogni ostacolo nonostante i numerosi tentativi di cambiare la sua idea. Ha vissuto anche due storie d’amore emozionanti: prima con Alena Seredova, poi con Ilaria D’Amico con la nascita di vari figli che l’ha reso sempre un uomo felice. Ora è in ballo la sua serenità perpetua per analizzare a freddo il suo percorso arrivato ora all’età di 44 anni.

Calciomercato, la scelta di Buffon: tutto è cambiato nella sua vita

Una scelta che potrà cambiare ancora una volta la sua vita professionale e quella privata. Tanti cambiamenti volando anche a Parigi per giocare al fianco di numerosi campioni modificando completamente le sue esigenze. In maglia bianconera ha vissuto anni memorabili portando a casa qualsiasi trofeo: c’è soltanto il rammarico della Champions League, ma senza rimpianti provandoci sempre fino alla fine.

Nelle ultime ore La Gazzetta dello Sport ha voluto porre l’attenzione sul futuro della leggenda del calcio italiano Gianluigi Buffon, ancora in campo nell’ultima stagione con la maglia del Parma in Serie B. Tante offerte per lui provenienti anche dall’Arabia Saudita e MLS, ma ora starebbe prendendo sul serio la possibilità del ritiro definitivo. L’addio al calcio è sempre più vicino per il Campione del Mondo con l’Italia nel 2006: il suo obiettivo è quello di dedicarsi completamente alla sua famiglia appendendo i guantoni al chiodo nonostante il contratto in scadenza con il club emiliano nel 2024.

Nell’ultima stagione è riuscito ad arrivare a collezionare ben 19 presenze scendendo in campo a San Siro nell’ottavo di finale contro l’Inter. Tornato alla Juventus, ha voluto scegliere di scendere di categoria nel 2021 per vivere un secondo capitolo a Parma, nel club che l’ha lanciato nel calcio che conta.

Il suo sogno era quello di riportare la compagine emiliana in massima serie, ma c’è stata la delusione nei playoff perdendo in semifinale. Ora il presidente Krause potrebbe offrirgli un ruolo dirigenziale di spessore in caso di addio al calcio. Un riconoscimento importante per la leggenda del calcio italiano ed internazionale.