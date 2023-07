Kessie a tutti i costi: vogliono chiudere

Nonostante sia passato un solo anno dal suo sbarco al Barcellona, Franck Kessie sembra già pronto a iniziare una nuova avventura

La scorsa estate, dopo aver conquistato lo scudetto con il Milan, Franck Kessie salutava i suoi compagni di squadra per iniziare una nuova avventura al Barcellona. Un addio che ha suscitato anche diverse polemiche tra i tifosi del Diavolo, che non hanno apprezzato l’ennesima partenza a parametro zero dopo quelle di Donnarumma e Calhanoglu.

Nella sua prima stagione in blaugrana il centrocampista ivoriano ha totalizzato 30 presenze in tutte le competizioni, andando a segno tre volte. Un anno soddisfacente in termini di trofei, dato che il Barcellona ha conquistato la Supercoppa di Spagna e soprattutto il titolo di Campione di Spagna, vincendo largamente la Liga davanti a Real Madrid e Atletico Madrid.

Kessié sembra trovarsi bene a Barcellona ma nelle ultime settimane l’ex rossonero è diventato di nuovo un uomo mercato.

Sono molte le proposte arrivate al club blaugrana per il centrocampista, che ha un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2026. Inoltre, la clausola rescissoria da 500 milioni di euro dovrebbe far desistere ogni pretendente, ma non è detto che non possa aprirsi comunque una trattativa con il Barcellona.

Il club vuole assolutamente Kessié: affare in definizione

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che anche l’Inter abbia fatto un sondaggio per Kessié chiedendo informazioni al Barcellona sul centrocampista ivoriano. I rumors rivelano che lo stesso Kessié avrebbe detto no ai nerazzurri per rispetto del suo passato milanista.

Oltre all’Inter e ad altri club europei che hanno bussato alla porta del Barça, pare che il giocatore sia entrato nel mirino di alcuni club arabi che sarebbero pronti a offrire uno stipendio da capogiro all’ex rossonero. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, l’Al-Ahli avrebbe fatto capire di essere molto interessato a Franck Kessié.

Il club arabo avrebbe già avanzato una proposta da 20 milioni di euro ai campioni di Spagna in carica, garantendo un ingaggio da 10 milioni all’anno al centrocampista della Costa d’Avorio.

Una proposta che il Barcellona potrebbe anche accettare, dato che i blaugrana hanno bisogno di fare cassa. Lo scorso anno il club catalano riuscì a prendere Kessié dal Milan a parametro zero: con la sua cessione a 20 milioni riuscirebbe a realizzare un’eccellente plusvalenza. Nei prossimi giorni si capirà se anche Kessié deciderà di tentare l’avventura araba.