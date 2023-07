La Juve sfida l’Inter: esubero da una big

Ancora un bollente duello di mercato tra Juventus ed Inter: il top club scarta il gioiello, derby d’Italia all’orizzonte

Sono ore caldissime per il calciomercato la cui sessione estiva ha aperto ufficialmente – e finalmente – i battenti. Le squadre di Serie A, in particolar modo le big, sono pronte a dare spettacolo per rinforzare le rose in vista dell’imminente nuova stagione.

È il caso di Inter e Juventus che, con esigenze simili, rischiano di cambiare molto in vista di agosto. Due mesi di fuoco attendono le due big. I bianconeri, reduci da un’annata quasi disastrosa, hanno tutta l’intenzione di rilanciare un progetto assai deludente nell’ultimo biennio. Massimiliano Allegri potrebbe dire addio in anticipo a Leonardo Bonucci che pare non rientri più tra le priorità del club di Torino. A centrocampo le buone notizie hanno un nome ed un cognome: Adrien Rabiot. Il francese, dopo un estentuante tira e molla, alla fine ha rinnovato. Ed il ‘Conte Max’, che stravede per ‘Cavallo pazzo’, non può che essere ampiamente soddisfatto.

L’Inter, d’altro canto, sta già operando massicciamente in ogni reparto. In attacco ha salutato a zero Edin Dzeko e per le medesime condizioni ha firmato il figlio d’arte Marcus Thuram. L’ex Borussia Monchengladbach sarà il perno dell’attacco nerazzurro accanto a Lautaro Martinez, in attesa di scoprire cosa ne sarà di Lukaku dopo il prestito. Ma attenzione, perchè l’occasione ghiotta tanto per Simone Inzaghi quanto per Massimiliano Allegri può arrivare per la difesa.

Colpaccio in difesa, scarto stellare: ennesimo derby Inter-Juve

Attenzione proprio ai bianconeri che potrebbero perdere Bonucci al centro della difesa, al pari del brasiliano Gleison Bremer che potrebbe fruttare una succulenta plusvalenze alle casse bianconere. Ed uno dei nomi che ormai da tempo viene accostato ciclicamente all’Inter potrebbe fare al caso proprio della ‘Vecchia Signora’.

Si tratta di Eric Garcia che dopo soli due anni potrebbe salutare il Barcellona. Arrivato dal Manchester City a zero nell’estate 2021, lo spagnolo non rientra più nei piani di Xavi e starebbe ingolosendo le due big del nostro calcio. La Juventus, come detto, in piena ricostruzione a partire proprio dal centro della difesa. Ma non solo. Perchè pure l’Inter ha bisogno di almeno un nuovo difensore di livello.

L’addio di Skriniar a zero in direzione PSG lascia un buco davvero difficile da colmare: Marotta, da questo punto di vista, ha già sondato nelle scorse settimane il terreno per il difensore del Barcellona. Nel suo ultimo anno in Catalogna, il 22enne ha collezionato 32 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti all’attivo.