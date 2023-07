La Sicilia ai suoi piedi: Federica Nargi è rovente in costume

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ fa impazzire i followers: lo scatto in Sicilia è letteralmente da capogiro

Un personaggio che nel mondo dello spettacolo ha lasciato – ormai da anni a questa parte – un segno indelebile. È questa Federica Nargi, showgirl di incalcolabile bellezza che sul web ed in particolar modo sui social ha conquistato proprio tutti a suon di scatti bollenti.

Una bellezza ineguagliabile, praticamente mai volgare, di un’eleganza unica. Su Instagram la Nargi conta addirittura 4,2 milioni di fan, con un seguito costante ed una fan base che nel tempo le ha dimostrato una fedeltà difficile da ritrovare altrove. È chiaro che una bella spinta verso il successo gliel’ha data la sua bellezza, un corpo statuario che nonostante l’avanzare dell’età sembra sempre quello di una ragazzina. La Nargi è molto attenta al suo look ed i followers apprezzano.

Che si tratti di scatti in famiglia, in vacanza con amici o di lavoro, Federica Nargi aggiorna i suoi social con grande costanza. Il suo esordio a ‘Striscia la Notizia’ l’ha fatta conoscere al grande pubblico, dopo un inizio come modella che le ha portato comunque un certo successo. Antonio Ricci la scelse come velina mora al fianco della biondissima Costanza Caracciolo.

Federica Nargi nasce a Roma il 5 febbraio 1990 e per quanto riguarda la sua vita privata, ormai da tantissimo tempo fa coppia fissa con l’ex attaccante di Cagliari, Juventus e Milan Alessandro Matri. La Nargi è anche una meravigliosa mamma di due bambine: Beatrice di 4 anni e Sofia di 6.

La Nargi conquista la Sicilia: bikini troppo sexy

I complimenti sui social nei suoi confronti non mancano ma spesso e volentieri risultano essere abbastanza ai limiti, eccessivamente coloriti: l’ex modella in ogni caso soprassiede e ringrazia. Ha una fan base molto solida ed è tra le influencer più amate del momento. In televisione ha preso parte a diverse trasmissioni ed ospitate, al di là dello straordinario successo raccolto grazie al già citato tg satirico tutt’ora in onda su Canale 5.

Il suo ultimo scatto su Instagram ha letteralmente scatenato il panico. Perchè la Nargi, arrivata l’estate, sta pensando bene di far schizzare alle stelle le temperature. Ed i suoi milioni di fan non possono fare altro che ringraziare per tanta sensualità gentilmente offerta dalla showgirl romana. In Sicilia in vacanza, la Nargi si gode il sole dell’isola e posa in spiaggia su un lettino. Costumino aderente, mano sulla testa ed occhiali da sole al seguito.

Un’istantanea da diva, contornata da una forma fisica assolutamente invidiabile. Federica Nargi e le sue curve esplosive hanno conquistato proprio tutti: in una manciata di ore commenti e likes si sono moltiplicati, attestando l’ennesimo centro per l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’. La moglie di Matri è semplicemente esagerata: la Sicilia e non solo ai piedi di cotanta bellezza.