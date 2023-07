Martina Stella, show in autoreggenti: social in fiamme

Una Martina Stella così non si era mai vista: l’attrice fiorentina in autoreggenti e lingerie infiamma i social network

Nel rutilante mondo dei social network brilla una stella, di nome e di fatto. Proprio così. Nel firmamento delle bellissime che vanno per la maggiore nel web la stella più luminosa è… Martina Stella.

Classico esempio di ‘omen nomen’ (locuzione latina che significa ‘il destino nel nome’). Con oltre 600 mila follower l’attrice fiorentina (è nata il 28 novembre del 1984 a Impruneta, comune della Città Metropolitana di Firenze) è tra le più seguite sui social network.

Numeri che sono destinati ad aumentare esponenzialmente dopo l’ultimo scatto postato dall’attrice che ha infiammato il web e i social. Uno scatto in autoreggenti che mostra una Martina Stella in versione femme fatale.

Martina Stella in autoreggenti: social network in tilt

In autoreggenti e lingerie traforata, Martina Stella sprigiona tutta la carica erotica di cui Madre Natura l’ha donata. Una visione talmente hot che un follower, come candidamente confessa nel commento in calce allo scatto, l’ha ammirata per ‘15 minuti di orologio‘.

Bellissima, Martina, lo è sempre stata ma ora con questo selfie dimostra anche di avere sex appeal da vendere. Una svolta per l’attrice che in questo modo vuole definitivamente affrancarsi dall’immagine dell’adolescente che fa perdere la testa al padre di famiglia Stefano Accorsi, il ruolo nterpretato nel cult movie ‘L’ultimo bacio‘ di Gabriele Muccino che l’ha resa, ad appena 16 anni, una star.

Sono trascorsi più di vent’anni da quel fulminante esordio di Martina Stella nel mondo della Settima Arte, di strada ne ha fatta dimostrando il suo talento recitativo anche in tv e in teatro. Eppure, come lamenta nell’intervista concessa a “La Repubblica’ in occasione della sua ospitata al ‘Filming Italy Sardegna’, “continuano a offrirmi ruoli da giovanissima che però non mi interessano. Sono in una fase diversa e vorrei confrontarmi con quel che vivo ora”.

Anche per questo, forse, l’attrice ha rotto gli indugi immortalandosi in versione femme fatale per aggiornare i suoi follower sugli sviluppi della sua luminosa carriera. Martina ha da poco finito di girare la serie ‘La lunga notte‘, un dramma storico firmato da Giacomo Campiotti, ma già qualcosa bolle in pentola come si intuisce leggendo la didascalia che accompagna la foto in questione: “È stata una settimana di lavoro: tante emozioni, incontri e risate. Nuove avventure mi aspettano nei prossimi giorni. Non vedo l’ora di condividerle con tutti voi“.

Di sicuro, anche i suoi follower contano i minuti che li separano dal prossimo scatto della bellissima Martina che non è più l’adolescente de ‘L’ultimo bacio’ ma una donna consapevole del proprio irresistibile fascino e che perciò, per la felicità dei suoi fan, non si nasconde più.