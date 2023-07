Tifosi distrutti, un nuovo lutto sconvolge il calcio: è morto all’improvviso

Una terribile notizia ed un nuovo lutto sconvolge il mondo del calcio, in quanto è morto all’improvviso un ex giocatore, distrutti i vari tifosi per quanto accaduto…

Ci ha lasciato a soli 45 anni un ex calciatore, il quale aveva avuto un passato nel calcio italiano ed una carriera nella quale aveva giocato in diverse parti del Mondo, ecco di chi si tratta ed i motivi per cui è venuto a mancare.

Stiamo parlando di Cedric Roussel, punta belga classe 1978, i suoi esordi avvennero quando era ancora minorenne nel La Louviere, poi il passaggio al Gent e le esperienze in Inghilterra tra Coventry e Wolverhampton. All’estero avrà modo di farsi apprezzare in più campionati, come tra i russi del Rubin Kazan e tra i ciprioti dell’Aek Larnaca.

Nel proprio Paese si farà notare in Coppa Uefa con la maglia dello Zulte Waregem, tanto da suscitare in quel periodo un profondo interesse ai dirigenti del Brescia, i quali nel gennaio del 2007 acquisteranno le prestazioni di Roussel nel mercato invernale.

Morto all’improvviso: lutto nel mondo del calcio

La sua esperienza tra le Rondinelle durerà appena 6 mesi, nei quali l’attaccante belga avrà modo di collezionare 3 presenze e senza segnare alcuna rete, ritornando nella sua Mons. Chiuderà la carriera nel 2011 al Rus Beloeil, quando aveva 33 anni.

Durante il suo periodo di calciatore, fece la trafila nelle Nazionali giovanili del Belgio, partecipando inoltre al Mondiale Under 20 nel 1997, mentre in quella maggiore ebbe modo di disputare due incontri: l’amichevole contro l’Algeria e la gara di qualificazione per i Mondiali 2006, quando affrontò l’Estonia. In entrambi i match venne sostituito negli ultimi minuti dei rispettivi match.

Terminata la carriera da calciatore, l’ex Brescia ha avuto modo di intraprendere l’attività nel settore immobiliare, a cui aveva dedicato i suoi ultimi anni di vita. Nella giornata del 24 giugno, l’uomo ha subito all’improvviso un arresto cardiaco mentre si trovava su una terrazza, dalla quale è poi caduto.

Tale malore gli ha provocato un infarto, diversi sono stati i tentativi di rianimarlo una volta sottoposto ai controlli dopo il tempestivo soccorso. Alla fine, Cedric Roussel non ce l’ha fatta, venendo a mancare all’età di 45 anni a Mons, città dove era nato ed in cui aveva giocato 4 stagioni della sua carriera da attaccante. Sono stati molteplici i ricordi delle sue ex squadre nel ricordare la sua figura sui social, una volta data la notizia della prematura scomparsa.