Venti milioni per l’erede: il via libera condanna la Juve

Il club bianconero vede sfumare un obiettivo di mercato inseguito a lungo: gli spagnoli hanno già trovato il sostituto

Quando un tecnico accetta di intraprendere una nuova avventura dopo aver trascorso degli anni all’interno dello stesso club, è ormai consuetudine che, prima o poi, faccia pressioni sulla sua vecchia società per avere con sè i suoi protetti.

È accaduto all’Inter, dove Simone Inzaghi ha voluto fortemente Joaquìn Correa, Caicedo – lo scorso anno – e Acerbi, ma anche alla Roma, dove José Mourinho, al primo anno, ha preteso la permanenza di Henrikh Mkhitaryan e Chris Smalling, da lui avuti allo United.

Accade così che un allenatore andato via a stagione in corso nel campionato appena passato si stia già muovendo da mesi per riavere alle sue dipendenze un vecchio pupillo. Uno che, nella comune esperienza al Villarreal, era il condottiero della sua difesa. Fallito l’assalto nello scorso mercato di gennaio, Unai Emery, che dal novembre del 2022 siede sulla panchina dell’Aston Villa, ci ha riprovato. Con esiti ben diversi.

I milioni messi sul piatto dalla dirigenza dei Villans hanno convinto il club valenciano a cedere il suo gioiello, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Un duro colpo per le ambizioni della Juve, che contava sul fatto che il difensore potesse non rinnovare l’accordo col ‘Sottomarino giallo‘, liberandosi così a zero a partire dalla prossima finestra invernale di scambi.

Asse Emery-Xavi, Juve a bocca asciutta

Il pezzo pregiato dell’ex società del tecnico spagnolo è Pau Torres, difensore mancino classe ’97 già nel giro della Nazionale maggiore iberica.

Seguito con interesse anche dall’Inter per via delle sue caratteristiche – era stato individuato come possibile erede di Alessandro Bastoni qualora il centrale fosse partito a fronte di un’offerta ‘scandalosa’ – il giocatore sogna di raggiungere il suo mentore in quel di Birmingham.

L’irruzione, in qualche modo attesa, dell’Aston Villa ha fatto vacillare il Villarreal. Fino a comportare l’accettazione dell’offerta. In tutto questo il club bianconero incassa addirittura una doppia beffa.

Già perchè, oltre a Pau Torres – obiettivo primario di Allegri – la Juve vede sfumare un altro profilo su cui aveva messo gli occhi. Si tratta di Eric Garcia, il difensore che non trova spazio nelle rotazioni di Xavi. L’ex Manchester City è stato individuato dal Villarreal come l’erede perfetto del suo centrale in partenza. I 20 milioni offerti al Barça per il cartellino del catalano fanno gola a Laporta. Che già aveva pianificato la cessione del classe 2001.

Con Pau Torres all’Aston Villa ed Eric Garcia al Villarreal si chiude un cerchio che lascia la Juve a bocca asciutta. L’asse Emery-Xavi è stato fatale per i proogrammi di mercato dei bianconeri.