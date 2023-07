Bomber da 200 milioni: il club così spiazza tutti

Uno dei club più ricchi d’Europa è pronto a tornare alla carica sul mercato: ecco i grandi obiettivi per l’attacco. Budget da 200 milioni di euro

Il calciomercato è partito e i grandi club europei, al contrario di quelli italiani, sono pronti a spendere per rinforzare le proprie rose. Uno su tutti è il Paris Saint Germain.

Non è una novità che la squadra francese abbia un budget illimitato e dopo l’ultima deludente stagione il presidente arabo è pronto a investire come al solito. Nell’ultimo anno non è ancora arrivata la Champions League. Il PSG è stato eliminato agli ottavi di finale dal Bayern Monaco. Messi ha salutato senza rinnovare il contratto e Galtier non sarà l’allenatore il prossimo anno.

Il primo colpo di mercato è stato già piazzato. Si tratta di Hernandez (non Theo). Il terzino francese, fratello del giocatore del Milan, si è trasferito dal Bayern Monaco per circa 45 milioni di euro. La trattativa era stata frenata poiché gli ultras del Paris Saint Germain non accettano un giocatore tifoso del Marsiglia. Superati questi problemi ha svolto le visite mediche ed è pronto a diventare un nuovo calciatore del PSG. Ovviamente la campagna acquisti non si fermerà qui, ma si sposterà sull’attacco.

PSG, attacco da rifare: budget illimitato ed ecco quali sono gli obiettivi

Strano a dirsi, ma il PSG ha l’attacco completamente da rifondare. Messi è andato via, e ora rischia di lasciare Parigi anche Kylian Mbappe.

L’attaccante francese è in rotta col club e il suo trasferimento al Real Madrid potrebbe avvenire anche in questa sessione, scrive Footmercato. I 200 milioni provenienti dalla sua cessione verranno immediatamente investiti sul mercato e la squadra ha due grandi obiettivi per l’attacco. Uno è un’ala offensiva e l’altro è un centravanti. L’esterno è Bernardo Silva.

Il portoghese è nel mirino del Paris Saint Germain da un paio di stagioni e dopo aver vinto tutto col City potrebbe essere arrivato il momento per lui di cambiare aria. La sua valutazione supera gli 80 milioni ma per la squadra francese i soldi non sono assolutamente un problema. Non lo saranno neanche per prendere Harry Kane. L’inglese è pronto a lasciare il Tottenham e la Ligue 1 potrebbe essere il suo nuovo campionato. Dopo una vita passata agli Spurs è pronto ad affrontare una nuova avventura. Il Paris non bada a spese per cercare di vincere la tanto ricercata Champions League.