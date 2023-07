Clamoroso Icardi: ha scelto il suo futuro

Dopo l’ultima stagione in Turchia Mauro Icardi è tornato al centro del mercato e diversi club lo vogliono. Nelle ultime settimane si parla di un suo ritorno in Serie A: ecco la situazione

Mauro Icardi è tornato a far parlare di sé e non solo per il solito gossip con la moglie e agente Wanda Nara. L’ultima stagione con la maglia del Galatasaray lo ha completamente rigenerato e i top club hanno messo di nuovo gli occhi su di lui. Campionato vinto in Turchia mettendo a referto oltre 20 gol in tutte le competizioni. L’argentino dopo anni complicati al Paris Saint Germain è finalmente tornato a fare quello che gli riesce meglio: le reti.

Sono lontani gli anni all’Inter quando faceva sognare i tifosi nerazzurri. Adesso molte squadre della nostra Serie A vorrebbero riportarlo in Italia.

A tal proposito Wanda Nara, agente del calciatore, ha parlato di un possibile ritorno: “Sono sicura che torneremo a Milano, non abbiamo venduto la casa in Italia perché siamo legatissimi a quel posto. Tutti sanno che vogliamo tornare. Cosa succederà nel 2023? Sapete, è difficile dare risposta ad una domanda così, noi organizziamo le cose volta per volta”.

Le dichiarazioni della modella argentina hanno scatenato tutti e fanno sognare un possibile ritorno a Milano, ma questa volta sponda rossonera.

Icardi torna in Italia? La situazione legata al centravanti ex Inter

Mauro Icardi sogna di tornare in Italia e diverse squadre sono su di lui. La prima è il Milan che sogna di fare uno sgarbo all’Inter prendendo il loro ex capitano. Poi c’è la Juventus e molto più distante la Roma. I bianconeri dovrebbero prima cedere Vlahovic, mentre i rossoneri hanno già effettuato una cessione redditizia e possono intervenire con decisione sul mercato.

L’argentino tornerebbe volentieri a Milano e gradirebbe il fatto di giocare la Champions League. Ritorno in Italia vicino? Assolutamente no. Nonostante la volontà del calciatore l’ostacolo più grande è legato al faraonico ingaggio che Icardi percepisce col Paris Saint Germain. Se non abbassa le pretese restano solo due strade al centravanti ex Sampdoria e Inter.

La prima è quella di tornare al Galatasaray, ma questa volta a titolo definitivo. Infatti, il suo contratto scade a giugno del 2024 e il club francese non può aprire ad un altro prestito. In Turchia giocherebbe anche la Champions. La seconda strada è quella dell’Arabia. Le sirene arabe arrivano anche per lui e i club sono disposti a ricoprirlo di soldi per averlo nel proprio campionato.