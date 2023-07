Decisione a sorpresa: svolta Milinkovic-Savic per il futuro

Il centrocampista della Lazio conteso da diverse grandi squadre: svolta inattesa per il futuro, così può davvero cambiare tutto

Ha ormai da anni monopolizzato l’attenzione, soprattutto in Serie A, con prestazioni e numeri da vero top player. La Lazio lo ha prelevato nel lontano 2015 per soli 12 milioni dal Genk: una scommessa che sarebbe riduttivo definire vinta.

Perchè Sergej Milinkovic-Savic è stato molto più di un grande colpo per il club di Claudio Lotito. Un simbolo, per ben otto anni, che ora come ora è sempre più accostato alla cessione immediata. Il motivo è semplice: il contratto del serbo è in scadenza l’anno prossimo e non sembrano ormai esserci margini per trattare l’eventuale rinnovo. Le strade si separeanno ed i club interessati a lui sono sempre più numerosi, soprattutto in Italia.

C’è la Juventus, interessata all’acquisto di un grande centrocampista da affiancare al confermatissimo Adrien Rabiot. I bianconeri, al momento, seppur in una fase di attesa sembrano quelli maggiormente favoriti per la firma. Occhio poi alle milanesi, in particolar modo il Milan, che ha incassato un tesoretto monstre da Tonali e potrebbe alla fine tornare alla carica per un obiettivo già molto vicino con Maldini e Massara nei mesi scorsi.

In quella che è stata la sua ultima stagione a Roma Milinkovic-Savic ha mostrato prestazioni e numeri da vero gigante. Il ‘Sergente’ ha infatti accumulato 11 gol e 8 assist vincenti, nelle 47 apparizioni concessegli da Maurizio Sarri. Il tecnico campano non ha praticamente mai fatto a meno della sua stella.

Ribaltone Milinkovic-Savic: la Lazio cambia idea

La doppietta contro la Cremonese, nell’ultima gara all’Olimpico, è parsa come un dolcissimo saluto. Attenzione, però. Perchè adesso qualcosa nel futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere cambiato e la Lazio stessa potrebbe tornare sui suoi passi. Secondo quanto viene riferito da ‘Il Messaggero’, il futuro del centrocampista potrebbe essere ancora a Roma.

Perchè, nonostante la scadenza fissata al 30 giugno 2024 e le possibilità pari a zero che il centrocampista rinnovi il contratto, alla fine Milinkovic-Savic potrebbe rimanere. Almeno per un altro anno. Perchè il presidente Claudio Lotito continua a pretendere una proposta di soli cash, dai 30 milioni a salire, senza alcuna contropartita tecnica. Uno scenario che, al momento, difficilmente vedrebbe accontentato il numero uno di casa Lazio.

Ecco perchè, nell’eventualità che la situazione non dovesse sbloccarsi da qui a qualche settimana, il presidente è disposto a perdere la sua stella a parametro zero tra un anno. Il lato positivo sarebbe avere a disposizione per altri dodici mesi uno dei centrocampisti più forti d’Europa: d’altro canto, il danno economico sarebbe tangibile.