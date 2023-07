Diletta Leotta rivela il suo dramma, fan scioccati

Diletta Leotta ha raccontato un episodio vissuto in prima persona: la conduttrice di DAZN ha lasciato senza parole tutti i suoi fan

Gli ultimi scatti di Diletta Leotta a Forte dei Marmi, in Toscana, sono stati molto apprezzati dai tantissimi fan della showgirl e conduttrice di DAZN. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano infatti la Leotta con il suo pancione e uno sguardo sereno e felice. Il volto noto della TV dovrebbe partorire tra agosto e settembre.

Ma nelle foto pubblicata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini è emerso anche un altro particolare che non è sfuggito agli occhi degli ammiratori più attenti. Diletta Leotta, infatti, sfoggia al dito un anello di brillanti, molto probabilmente regalatole dal suo compagno, Loris Karius, portiere del Newcastle.

Un dettaglio che ha già scatenato i fan: in molti, infatti, sono certi che la coppia abbia deciso di convolare presto a nozze, probabilmente dopo la nascita della loro bambina. In attesa di capire se sarà davvero così, i seguaci di Diletta Leotta attendono di conoscere qualche particolare in più sulla gravidanza, a cominciare dal nome che la conduttrice e il suo compagno hanno scelto per la loro piccola.

Dramma per Diletta Leotta: il suo racconto gela i fan

Sia dal punto di vista sentimentale che sul piano prettamente professionale le cose sembrano andare davvero a gonfie vele per Diletta Leotta, sempre più regina di DAZN. Nonostante ciò, ha voluto rivelare alcuni dettagli della sua vita che hanno lasciato senza parole molti suoi fan.

In particolare, la showgirl ha confessato di non avere un grande rapporto con le donne, prendendo come esempio gli attacchi ricevuti dalla giornalista Paola Ferrari nonostante le due non abbiano mai avuto occasione di incontrarsi. Ma non è tutto, perché nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Grazia la futura mamma ha anche parlato di un episodio inaccettabile che le è capitato ai tempi del liceo.

Il suo professore di ginnastica le ha infatti dato uno “schiaffetto sul sedere“, aggiungendo parole riprovevoli: “Mi fai inzuppare il biscotto?“. Diletta Leotta racconta che all’epoca non conosceva il significato di quella frase ed è andata a riferirla al padre (che è avvocato, ndr). “Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto“, ha detto la conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta ha poi parlato anche dei cori volgari nei suoi confronti che molto spesso era costretta ad ascoltare negli stadi. Ma “per fortuna ora sono cessati“.